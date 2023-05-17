Bakan Kurum: Bu millet teröre geçit vermedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu millet, 14 Mayıs'ta Kandil'e, PKK'ya, FETÖ'ye geçit vermedi. 'Devletimin bekası, ülkemin toprağı, milletimizin bölünmezliği.' dedi. Sırtını teröre yaslayanlara geçit vermedi." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, partisinin Çekmeköy İlçe Başkanlığının Hamidiye Kültür Merkezi'nde düzenlediği genişletilmiş istişare toplantısına katıldı.

AK Parti teşkilatının son dakikaya kadar titizlikle çalıştığını belirten Kurum, 14 Mayıs gecesi büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi, teşkilat üyelerine teşekkürlerini iletti.

Bakan Kurum, Millet İttifakı'nın seçim gecesi "Kazanıyoruz, öndeyiz." diyerek millet iradesine saygısızlık ettiğini, provokasyon ve manipülasyon yapmaya kalkıştığını ifade ederek, "Ama ne oldu? İşlerinin başında durmak yerine il il gezenler, üstlerine vazife olmayan işlere kalkışanlar kaybetti. Filmler çekip sosyal medyadan yayınlamayı icraat sayanlar kaybetti." diye konuştu.

Bu seçimde algının değil hakikatin, anket partilerinin değil eser ve hizmet partilerinin kazandığını vurgulayan Kurum, "Bizim milletimiz kalbiyle düşünür. Milletimizin gönlünde yatan aslan hep sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur. İşte milletimiz bu duyguyla, 21 yıldır olduğu gibi bu seçimde de sandığa oy vermeye koşarak gitmiştir." dedi.

Kurum, milletin her daim hayale değil hakikate, lafa değil icraata, sözünü tutmayanlara değil iş yapanlara destek olduğunu işaret ederek "Bu millet, 14 Mayıs'ta Kandil'e, PKK'ya, FETÖ'ye geçit vermedi. 'Devletimin bekası, ülkemin toprağı, milletimizin bölünmezliği.' dedi. Sırtını teröre yaslayanlara geçit vermedi." ifadesini kullandı.

Deprem bölgelerinden Cumhur İttifakı'na verilen desteğe dikkati çeken Kurum, "Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular, alay ettiler. CHP'li Tekirdağ Belediyesi ödeneği bahane gösterdi, depremzedeleri misafirhanelerinden çıkardı." diye konuştu.

Bakan Kurum, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 180 bininci konutun temelini atacaklarını belirterek bir yılda 319 bin, toplam 650 bin konutu inşa ederek depremzedelere teslim edeceklerini bildirdi.

"Yarısı Bizden" kampanyasına şu ana kadar 731 bin bağımsız bölüm için 163 bin başvuru yapıldığını açıklayan Kurum İstanbul'da hiçbir riskli yapı bırakmayacaklarını dile getirdi.

Kurum, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna 10 gün kaldığını hatırlatarak "Herkese gidelim, herkese ulaşalım. Hep birlikte sayın Cumhurbaşkanımıza hak ettiği desteği vererek tüm dünyaya, yedi düvele gerekli mesajları hep birlikte verelim." dedi.

Bakan Kurum, ikinci tur seçimde Çekmeköy'den yüzde 60 oy beklediğini söyledi.