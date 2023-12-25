Bakan Koca, çatışmalarda yaralanan 15 askerimizin son durumunu aktardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 15 askerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gören askerin bulunmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Irak'ın kuzeyinde 12 şehit verdiğimiz bölücü terör örgütü ile yaşanan çatışmalarda yaralanan 15 askerimizin durumuna ilişkin son durumu aktardı.

"ANKARA'DA TEDAVİ ALTINDA OLAN 6 ASKERİN DURUMLARI İYİ"

Bakan Koca'nın açıklamalı şu şekilde: "Terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan on beş kahraman askerimizden uçak ambulansla Ankara'ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan altı kardeşimizi ziyaret ettim. Hamdolsun, genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor.

"ŞIRNAK'TAKİ 9 ASKERİMİZDEN 2'Sİ TABURCU OLDU"

Tedavileri Şırnak'ta yapılan dokuz askerimizden ikisi taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden yedi askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkânları seferber etmiş durumdayız.

Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dâhil her şeyi göze alanları hiçbir zaman, asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak."

12 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık'ta terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu. 23 Aralık'ta çıkan çatışmada ise 6 askerimiz şehit oldu.