Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı yıllık 3,5 milyar liralık katkı sağlayacak - Haberler

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı'nın su tutmasına yönelik tüm çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Yaklaşık olarak 558 megavat kurulu gücü olan bu barajımız, 1888 gigavat saat enerji üretimi ile yıllık 3,5 milyar liralık bir katkıyı ekonomimize sağlayacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, Yusufeli Barajı'nın 275 metrelik gövde yüksekliği ile Türkiye'de birinci, dünyada ise beşinci sırada olduğunu söyledi. Barajın su tutmasına yönelik tüm çalışmaların tamamlandığını belirten Kirişci, "Yaklaşık olarak 558 megavat kurulu gücü olan bu barajımız, 1888 gigavat saat enerji üretimi ile ülkemize yıllık 3,5 milyar liralık bir katkıyı ekonomimize sağlayacak. Gövde betonu 24 Haziran 2021 tarihi itibarı ile tamamlanmış olan bu barajımızda su tutma ile ilişkili tüm imalatları da gerçekleştirilmiştir. Enerji yapılan inşaat faaliyetleri de tamamlanmış bulunmaktadır. Elektromekanik ve hidromekanik imalatları devam etmektedir. Baraj mansap düzenleme çalışmaları da aynı şekilde devam etmektedir" diye konuştu.

Projede emeği geçen kurum ve kuruluşlar ile ilçe halkına teşekkür eden Yıldırım, "Yusufeli halkına en büyük teşekkürümüz. Adeta ilçe etrafı, köyleri bir şantiye alanında hem iş yapıldı hem yaşam devam etti. Bu da kolay bir iş değil. Fedakarlıkları için vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Tekrardan bu muazzam eserin ülkemize bölgemize hayırlı uğurlu olmasını rabbimden diliyorum" dedi.