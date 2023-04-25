Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek (2)

KARAİSMAİLOĞLU: HİZMETLER ARTARAK DEVAM EDECEKUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açılışının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Akoluk Trabzon İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin de açılış...

KARAİSMAİLOĞLU: HİZMETLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açılışının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Akoluk Trabzon İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin de açılış törenine katıldı.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Kirişçi daha sonra DSİ 22'nci Bölge Müdürlüğü'ne geçerek burada düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya geldi.