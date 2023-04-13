Bakan Kirişci ile AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de bazı programlara katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yarın Çanakkale'de bazı programlara katılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yarın Çanakkale'de bazı programlara katılacak.

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin ve beraberindeki teşkilat üyeleri, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Dişbudak köyüne geldi.

Ziyaret sırasında Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Turan'ı arayıp görüntülü telefon görüşmesi yapan Ergin, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dişbudak köyünde yaşayan vatandaşlarla da görüşen Turan, bir dizi program için yarın Çanakkale'ye geleceklerini söyledi.

Bu programlara, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katılacağını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"İlk günkü heyecanla, adaymışız gibi köy köy yine gezmeye, hemşehrilerimizle buluşmaya gayret edeceğiz. Cuma günü Tarım ve Orman Bakanımız da Çanakkale'mizde olacak. Sayın Bakanımızla, tarım sektörü temsilcilerimizle de bir araya geleceğiz. Çanakkale'nin tarımını masaya yatıracağız. Tarım ve Orman Bakanımızın şehre gelmesi çok kıymetli. Merkezde sektör temsilcileriyle buluştuktan sonra, Biga'da iftar programında hemşehrilerimizle buluşacağız. Bakanımızdan sonra da programlarımız devam edecek. Cumartesi günü Bozcaada'da ilçe başkanlığımızın yeni binasının açılışını yapacağız. Pazar günü de Edirne'ye geçeceğiz. Biz Çanakkale'yi seviyoruz, Çanakkale'ye hizmet etmekten onur duyuyoruz. 8 sene hemşehrilerimizin ve muhtarlarımızın desteğiyle şehrimizde güzel işler yaptık."