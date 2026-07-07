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Bakan Kacır'dan NATO Zirvesi Vurgusu

Bakan Kacır'dan NATO Zirvesi Vurgusu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 36. NATO Zirvesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Dünyanın kalbi Türkiye'de atıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 36. NATO Zirvesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Dünyanın kalbi Türkiye'de atıyor. Küresel güvenliğin yeni yol haritası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da çiziliyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Dünyanın kalbi Türkiye'de atıyor. Küresel güvenliğin yeni yol haritası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da çiziliyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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