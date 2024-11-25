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Bakan Işıkhan'dan Heyelan Sonrası Vefat Eden İşçiye Başsağlığı Mesajı

Bakan Işıkhan'dan Heyelan Sonrası Vefat Eden İşçiye Başsağlığı Mesajı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybeden işçi için sosyal medya üzerinden başsağlığı diledi ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu vefat eden işçi için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rahmet diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinde bulunan bir mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu vefat eden işçiye rahmet dileyerek şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir'in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Arama-kurtarma çalışmaları devam eden işçimize sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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