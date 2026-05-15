Bakan Gürlek: Yeni ve sivil anayasa beklentisi zirveye ulaştı

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri; sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Gürlek, ilk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Gürlek'i, burada Vali Gökmen Çiçek karşıladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in valilik ziyaretine AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy ile Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Yüce de eşlik etti.

'YARGI SİSTEMİMİZ EN GÜÇLÜ LİMAN OLMALI'

Kayseri'de olmaktan onur duyduğunu belirten Bakan Gürlek, valilikte yaptığı açıklamada, "Devletimizin bütün kurum ve organlarıyla hukuk düzeni içinde kalması, hukukla ayakta durması bizim en büyük önceliğimizdir. Adil ve etkin işleyen bir yargı sistemi devletin kurumsal kimliğinden toplumun her kesimine kadar sirayet eden milletimizin geleceğini besleyen en önemli hayat damarlarından biridir. Bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumunun varlığı devletin güçlü sütunlar üzerinde yükselmesinin temel şartlarından biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yargı sistemimiz vatandaşlarımızın haklarını arayacağı en güçlü liman olmalıdır. Bizim de görevimiz bu limanı çağımızın gerçeklerine uygun bir şekilde medeniyetlerin beşiği olan bu kentte inşa etmeye devam etmektir. Bu sebeple bizler bugün Kayserili hemşehrilerimizle gönül bağımızı daha da kuvvetlendirmek, vatandaşlarımıza daha güçlü adalet hizmeti sunabilmek amacıyla buradayız" diye konuştu.

'DEVLETİMİZİN DEMİR YUMRUĞUNU İNDİRİYORUZ'

Bakan, "Ülkemizi şehir şehir ziyaret ediyor, bakanlığımızın sorumluluğu altındaki fiziki adli işleyişi yerinden inceliyor, vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin niteliğini daha iyi bir seviyeye taşıyabilmek için mesai arkadaşlarımızla birlikte büyük bir gayret ve samimiyet içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın doğuştan gelen hak ve özgürlükleriyle ilgili birlikte yaşama kültürünü, toplum olma bilincini ve bin yıllara dayanan kutlu devlet anlayışımızı esas alan, huzur ve güvenlik merkezli kararlı duruşumuzu aynı hassasiyetle devam ettiriyoruz. Son aylarda yürüttüğümüz amansız mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir iş birliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışla kullanıyoruz. Gazi Meclis'imizde yargı paketimize ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz" dedi.

'SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRECEK'

Suç örgütleri ile mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Gürlek, "Kayseri'mizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki; suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici durumdadır. Kayserimiz üretimin, sanayinin, ticaretin, esnaf ve sanatkarların, gastronominin ve aynı zamanda ilim ve irfan merkezlerinden biridir. Milli kalkınma modelimizin yıllara sari en güzel örneklerinden birisini temsil etmektedir. Adalet Bakanlığı olarak ticaret ve sanayi sektörümüzün, esnaf ve sanatkarlarımızın çalışma hayatında karşılaştıkları hukuki sorunlara yönelik düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürütüyor, eksikliklere çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarımız ve oda başkanlıklarımızla sürekli olarak istişare halindeyiz" dedi.

'MAĞDUR AİLELERİMİZLE SÜREKLİ TEMAS İÇERİSİNDEYİZ'

Bakan Gürlek, "Bizim derdimiz; mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletten umudunu kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanlarını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Malumunuz üzere olduğu gibi yakın zamanda faili meçhul suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanları sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak fikren ve fiilen belirli bir olgunluğa eriştiğimizi düşünüyorum. Millete yukarıdan bakmayan, vatandaşla göz hizasında temas kuran bir yönetim anlayışını kendimize düstur edindik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri; sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir" diye konuştu.

'MEVCUT ANAYASA ARTIK İŞLEVİNİ YİTİRMİŞTİR'

Bakan Gürlek, "Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur. Milletimize yıllar boyu dayatılan her gelenin içinde bir şey eklediği, her gidenin içinden bir şey çıkardığı mevcut anayasa artık işlevini yitirmiş durumdadır. Devletin inşası, korunması ve milletimizin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku hem demokrasiyi hem devleti hem de milleti aynı anda koruyacak üstün bir hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde zihnimizde bir reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı