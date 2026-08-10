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Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti

Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında düşen helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Bakanlıkta yapılan görüşmede, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nu yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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