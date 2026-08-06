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Adalet Bakanı Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Oktay'ın ailesini kabul etti

Adalet Bakanı Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Oktay'ın ailesini kabul etti
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009'da şüpheli ölümüyle gündeme gelen eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Aile, FETÖ'nün rolü olduğunu iddia ederek dosyanın yeniden incelenmesini istiyor; görüşmede bu taleplerin ele alınması bekleniyor.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında Ankara'da park halindeki otomobilinde başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Ankara'da 2009 yılında park halindeki otomobilinde başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Oktay'ın kendi silahıyla intihar ettiği değerlendirilerek takipsizlik kararı verildi. Ancak Oktay'ın ailesi, ölümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) rolü bulunduğunu öne sürerek, dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini bugün Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmede, dosyaya ilişkin taleplerin ve ailenin şüphelerinin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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