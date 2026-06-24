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Bakan Gürlek: İade taleplerimizi Rus makamlarına bildirdik

Bakan Gürlek: İade taleplerimizi Rus makamlarına bildirdik
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Hukuk Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere haklarında iade talebi bulunan kişilerin Türkiye'ye iadesi için Rus makamlarına yeniden başvuruda bulunduklarını duyurdu.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik" dedi.

Bakan Akın Gürlek, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirdiği temaslara ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Hukuk Forumu'na katılmak üzere bulunduğumuz St. Petersburg'da, Rusya ile adli iş birliğimizi güçlendirecek ve sınır aşan suçlarla mücadelemize ivme kazandıracak önemli temaslarda bulunduk. Rusya Federasyonu Başsavcısı Sayın Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası verimli görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak İş Birliği Protokolü'nü imzaladık. Görüşmemizde; organize suç örgütleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi vurgulayarak, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetimizi açık şekilde dile getirdik. Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik. Adalet Bakanlığı olarak; dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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