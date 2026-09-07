Haberler

Avukatlara silah ruhsatı ücretinde indirim müjdesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Gürlek, Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu avukatlar için silah ruhsatı ücretinin ilk başvuruda yarı yarıya indirileceğini, yenilemelerde ise ücret alınmayacağını açıkladı. Bu düzenlemenin Ekim ayındaki pakette yer alması bekleniyor.

Bakan Gürlek: "Avukatlarımızdan silah ruhsatı ücretleri konusunda da sürekli talepler geliyor. Bu konuda Maliye Bakanlığımızla görüşmeler yaptık; bize yardımcı oldular. Ekim ayında gündeme gelecek pakette, silah ruhsatı ücretinin ilk başvuruda yarı oranında alınması, devamındaki yenilemelerde ise ücret alınmaması yönünde ortak bir mutabakata vardık."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

TRT spikerinin Atatürk sözleri viral oldu
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

Sahalarda göremediğimiz İlkay'dan milyonluk yatırım
Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar

Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar
Şerit değiştiren otomobil kamyonetle çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti

Bu araçtan kimse sağ çıkamadı
Simge Sağın’dan olay dans! Sahnedeki cesur hareketleri dikkat çekti

Simge Sağın’dan olay dans! Sahnedeki cesur hareketleri dikkat çekti
Silivri'de gemi kazasında 10 mürettebat için arama çalışmaları 6. günde sürüyor

Silivri'de 10 mürettebattan 6 gündür haber yok! Aramalar sürüyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın