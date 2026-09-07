Avukatlara silah ruhsatı ücretinde indirim müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Gürlek, Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu avukatlar için silah ruhsatı ücretinin ilk başvuruda yarı yarıya indirileceğini, yenilemelerde ise ücret alınmayacağını açıkladı. Bu düzenlemenin Ekim ayındaki pakette yer alması bekleniyor.
Bakan Gürlek: "Avukatlarımızdan silah ruhsatı ücretleri konusunda da sürekli talepler geliyor. Bu konuda Maliye Bakanlığımızla görüşmeler yaptık; bize yardımcı oldular. Ekim ayında gündeme gelecek pakette, silah ruhsatı ücretinin ilk başvuruda yarı oranında alınması, devamındaki yenilemelerde ise ücret alınmaması yönünde ortak bir mutabakata vardık."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı