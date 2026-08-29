Alo Adalet 135: 1 Eylül'de 3 Pilot İlde Başlıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin vatandaşların başvurularını hızlı ve güvenli şekilde iletebilmesini sağlayacak Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hayata geçirileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda adalet hizmetlerini daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirmeye devam ettiklerini kaydetti. Bakan Gürlek, "1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz" dedi.

Uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını ifade eden Bakan Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını sistem üzerinden hızlı ve güvenli şekilde iletebileceğini kaydetti.

"Yapay zeka destekli sesli asistanımız veya uzman temsilcilerimiz aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz"

Bakan Gürlek, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında Alo Adalet 135 üzerinden başvuru yapılabileceğini belirterek, vatandaşların başvurularını yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla gerçekleştirebileceğini vurguladı. Başvuruların Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacağını anlatan Bakan Gürlek şunları kaydetti:

"İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki beş yılı aşan dava dosyaları ile üç yılı aşan soruşturma dosyalarınız hakkında, yapay zeka destekli sesli asistanımız veya uzman temsilcilerimiz aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınız Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak; gerekli hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirilerek sürece ilişkin bilgilendirmeler SMS yoluyla tarafınıza iletilecektir. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

Sistem nasıl işleyecek?

Adalet Bakanlığınca adalet hizmetlerinde vatandaş odaklı yeni iletişim dönemi başlıyor. 1 Eylül'de 3 pilot adliyede hayata geçirilecek Alo Adalet 135 ile makul yargılama süresini aşan dava ve soruşturmalara ilişkin başvuru sürelerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Tarafı olunan ve hala açık bulunan dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası 3 yılı aşanlar Alo Adalet 135'e başvurabilecek. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dava ve soruşturma dosyası bulunanlar hattan faydalanabilecek. Başvuranlar güvenli kimlik ve iletişim doğrulama yaparak yapay zeka destekli sesli asistandan başvuru sürecine yönelik destek alınabilecek. Bilgiler sisteme girdikten sonra gerekli kontrollerin yapılmasının ardından başvuru tamamlanacak. İşlemler yapay zeka destekli sesli asistan üzerinden tamamlanamazsa ya da talep edilmesi durumunda uzman temsilciye bağlanılabilecek.

Alınacak başvurular Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosuna ulaştıktan sonra gerekli hallerde ilgili mahkeme veya ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmesine sunulacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda ilgili yargı biriminin değerlendirmesi sonuçlandırılacak.

Dava dosyasına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla başvurucuya iletilecek. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığına dair bilgilendirme yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı