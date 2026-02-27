Bakan Güler ve komuta kademesinden İçişleri Bakanı Çiftçi'ye ziyaret
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile birlikte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı