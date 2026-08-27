Bakan Güler, Ukraynalı Umerov'u Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u makamında kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularının ele alındığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği ve bölgesel güvenlik meselelerinin de gündeme geldiği ifade edildi.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u makamında kabul etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı