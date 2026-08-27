Bakan Güler, Ukraynalı Umerov'u Kabul Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u makamında kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı