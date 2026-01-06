Haberler

Malezya Başbakanı Türkiye'ye Resmi Ziyarette

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i havaalanında karşıladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eşi Demet Güler Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendiyi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

