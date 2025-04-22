Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i karşıladı
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika