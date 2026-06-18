Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, toplantı öncesinde bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet etti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı