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Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı ve mevkidaşlarıyla görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, toplantı öncesinde bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet etti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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