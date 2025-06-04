Bakan Güler, NATO Karargahı'nda Türkiye'nin Temsilcilerini Ziyaret Etti

Bakan Güler, NATO Karargahı'nda Türkiye'nin Temsilcilerini Ziyaret Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gelirken, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ve Türk Askeri Temsil Heyeti'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika'da NATO Karargahı'na gelişinde ilk olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya geldi. Bakan Güler, başkent Brüksel'de Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Brüksel Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar ve NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Kemal Turan ve diğer yetkili personel tarafından karşılandı. Brüksel temasları kapsamında NATO Karargahı'na geçen Bakan Güler, ilk olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilciliğimizin ardından Türkiye'nin NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını (TMR) ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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