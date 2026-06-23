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Bakan Güler, Moğol mevkidaşı Batlut ile bir araya geldi

Bakan Güler, Moğol mevkidaşı Batlut ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi davetli olarak gelen Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile askeri törenle karşılayıp görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Bakanlar Güler ve Batlut, tören kıtasını selamladıktan sonra bakanlık kapısında gazetecilere poz verdi. Ardından Güler ve Batlut, bakanlıkta baş başa ve heyetler arası görüşmelere katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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