Bakan Güler, Libya Genelkurmay Başkan Vekili?Korgeneral Al-Namroush'u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin Al-Namroush'u kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkan Vekili?Korgeneral Selahaddin Al-Namroush'u kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
