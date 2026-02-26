Bakan Güler, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Ankara'da bir araya gelerek resmi bir görüşme gerçekleştirdi.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı