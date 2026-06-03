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Bakan Güler, Kamerunlu mevkidaşı Assomo ile bir araya geldi

Bakan Güler, Kamerunlu mevkidaşı Assomo ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya gelen Kamerun Cumhuriyeti Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo'yu askeri törenle karşıladı ve baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye gelen Kamerun Cumhuriyeti Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'ya gelen Kamerun Cumhuriyeti Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo'yu askeri törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Onur Kıtası'nı selamladı. İki bakan törenin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) önünde basın mensuplarına görüntü verdi ve baş başa görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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