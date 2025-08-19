Bakan Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile askeri törenle karşılandı ve basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Ardından Bakanlar Güler ve Nakatani, bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. Törenin ardından bakanlar, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Haber-Kamera: Nisa MİĞAL- Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika