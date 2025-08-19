Bakan Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile askeri törenle karşılandı ve basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile görüştü.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Ardından Bakanlar Güler ve Nakatani, bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. Törenin ardından bakanlar, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL- Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında

Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen Mansur Yavaş iddiasına yalanlama

Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddiaya jet yalanlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.