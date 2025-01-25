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Bakan Güler'den şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın baba evine taziye ziyareti

Bakan Güler'den şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın baba evine taziye ziyareti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyarette şehidin ailesine başsağlığı ve sabırlar dileyen Bakan Güler'in terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, şehitlerin kanının yerde kalmadığını vurguladığı bildirildi.

Bakan Güler'e ziyaretinde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut da eşlik etti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
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