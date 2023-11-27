Bakan Güler, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile görüştü.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusu Bakü'de gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, ikili görüşmelerin ardından üçlü toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından ise üçlü toplantıya ilişkin Bakanlar tarafından protokol imzalandı ve fotoğraf çektirildi.

Makan Güler, düzenlenen basın toplantısında, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyorum. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları olarak bugün, güzel Bakü'de, Üçlü Savunma Bakanları 10'uncu Toplantısı kapsamında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Azerbaycan'a bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yaptığı ve sıcak misafirperverliği nedeniyle teşekkür ediyorum. Bugün burada, General-Polkovnik Zakir Hasanov ve Sayın Juansher Burchulazde ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki mevcut ve potansiyel iş birliği ve bölgesel gelişmeleri, geniş bir çerçevede ele alma imkanı bulduk. Toplantı esnasında, Azerbaycan ve Gürcistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi bir kez daha ifade ettik" dedi.

'BU DAYANIŞMA, BÖLGENİN GÜVENLİK, HUZUR VE İSTİKRARINA DA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAMAKTADIR'

Güler, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gelişen iş birliğine ilişkin, "Kafkasya'da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen üçlü iş birliği; savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede, üç ülkenin de ortak yarar ve beklentilerine hizmet etmektedir. Ülkelerimiz arasındaki bu dayanışma, aynı zamanda bölgenin güvenlik, huzur ve istikrarına da önemli katkılar sağlamaktadır. Bu iş birliğimizi daha da geliştirmek hususundaki irademizi, imzaladığımız Üçlü Toplantı Protokolü ile bir kez daha teyit ettik. İnanıyorum ki aramızdaki bu güçlü sinerji, önümüzdeki dönemde yeni iş birliği ve ortaklıklara da imkan sağlayacaktır. Bu vesileyle dost ve komşu iki ülkeden mevkidaşım ile can Azerbaycan'da görüşmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim. Sizin aracılığınızla dost ve kardeş Azerbaycan ve Gürcistan halklarına en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerinde bulundu.

'BUNLAR, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON ÇIRPINIŞLARIDIR'

Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 askerin şehit olmasına ilişkin ise şu ifadelerde bulundu:

"Dün akşam Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Özellikle ifade etmek isterim ki bunlar, terör örgütünün son çırpınışlarıdır. Kahraman Mehmetçik, şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadı, bırakmayacaktır. Operasyonlarımız, tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan bir baskı ve yoğun bir tempoda devam edecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyor, hayırlı günler diliyorum."