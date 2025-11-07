Bakan Güler, Azerbaycan'da 2. Karabağ Zaferi'nin 5. Yıl Dönümü Kutlamalarına Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazandığı 2. Karabağ Savaşı zaferinin 5. yıl dönümü nedeniyle yarın düzenlenecek Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere başkent Bakü'ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü nedeniyle başkent Bakü'ye geldi. Güler, başkent Bakü'de Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile diğer siyasi ve askeri yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Güler, yarın düzenlenecek Zafer Günü kutlamalarına katılacak.

Bakan Yaşar Güler'e Azerbaycan ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de eşlik ediyor.

İkinci Karabağ Savaşı

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçmiş, 44 gün süren ve 10 Kasım'da sona eren operasyonlarda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ermişti. Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü'nün tarihini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için değiştirmişti. Aliyev'in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekilmişti. - BAKÜ