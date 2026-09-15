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Bakan Güler 111’inci Dönem Kaymakamlık Kursu’na katıldı

Bakan Güler 111’inci Dönem Kaymakamlık Kursu’na katıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığı’nca düzenlenen 111’inci Dönem Kaymakamlık Kursu’na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığı'nca düzenlenen 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'na katıldı.

Bakan Güler, 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'na katılarak kaymakam adaylarına hitaben bir konuşma yaptı. Programda Güler'e İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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