Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar
ABD'de bir türlü söndürülemeyen yangın yargıya taşınıyor

Vali herkesin merak ettiği konuyu yargıya taşıyor

Bakan Göktaş, Tanju Özcan'a sert tepki gösterdi: "Masum insanlara yapılan zulümlerden hiç utanmıyor musunuz"

Bakan Göktaş, Tanju Özcan'a sert tepki gösterdi:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilere yönelik yaptığı uygulamaların hukuksuz olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sert tepki gösterdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilere yönelik yaptığı uygulamaların hukuksuz olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sert tepki gösterdi. Bakan Göktaş, "Çıkmış yayına yaptığı hukuksuzlukları kasıla kasıla gurur duyarak anlatıyor. Suriyelilere yaptığı zulmü utanmadan dile getiriyor" dedi.

Bolu'da AK Parti'nin 8'inci Olağan Kongresi 17 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, ilçe belediye başkanları ile parti teşkilatlarının üyeleri ve partililer katıldı. Tek adayın girdiği kongrede Suat Güner yeniden il başkanı seçildi. Salonu dolduran partililer sloganlar söyleyerek Başkan Suat Güner'e destek oldu.

"23 yılda Bolu'ya yaklaşık 70 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi"

Kongrede konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "23 yılda Bolu'ya yaklaşık 70 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Aile ve Çalışma Bakanlığı olarak bu şehre yaklaşık 2 milyar lira yatırım yaptık. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı hiçbir vatandaşımızı ihmal etmedik. Aile yapısını korumak ve güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlıklı ve güçlü ailelerle yarınlarımıza umutla bakıyoruz. Kadınların her alanda katkı sağlamasına öncülük ettik. Çocuklarımızı koruduk, engellilerimize destek olduk. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizin hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz demeden çalıştık. Değerli arkadaşlar, Türkiye bugün güçlü bir istikrarın, mazlumların umudu olmanın ve daha ileriye yürüyen bir ülkenin adıdır. Herkes bilsin ki artık vakit Türkiye'nin vaktidir. Birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

"Kasıla kasıla gurur duyarak anlatıyor"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir programda şehirdeki Suriyelilere yönelik aldıkları kararların hukuksuz olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Göktaş, "Kendini Türkiye Cumhuriyeti'nden daha büyük gören adamlar var. Kanun kural tanımam diyen adamlar var. Bunlardan biri de Bolu'da. Çıkmış yayına yaptığı hukuksuzlukları kasıla kasıla gurur duyarak anlatıyor. Suriye'nin yaptığı zulmü utanmadan dile getiriyor. Soruyorum, Sednaya Hapishanesi'nde işkenceleri hiç gördü mü? Onları görünce bir şey hissetti mi? Acaba ne hissetti? Masum insanlara yapılan zulümlerden hiç utanmıyor musunuz? Soruyorum kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti'nin milletimizin kucak açtığı kardeşlerimize yapılan bu zulme kim son verecek? Bolu'nun güzel insanları son verecek. Kim son verecek AK Parti teşkilatları son verecek. Hep birlikte son vereceğiz. Bütün dünya Suriyeli kardeşlerimizle sırtını dönerken Cumhurbaşkanımızın gayretli liderliği ile biz onlara ensar olduk. Birileri popülizm yaparken masum kardeşlerimizin yüzünden siyaset yaparken biz siz dertlerine derman oldunuz. Hamdolsun bugün Suriye özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye sığınan kardeşlerimiz Baas rejiminin devrilmesinden sonra ülkelerine dönüyor. Rabbimizden dileğimiz inşallah Filistinli kadınların da çocuklarında en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarıdır. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

20 yıl önce anlatmışlar! Simpsonlar Los Angeles yangınını da bilmiş
img

Setlere geri dönen ünlü oyuncunun son hali
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

Son Dakika Haberleri

Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yabani final bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Beşiktaş-Bodrumspor maçı CANLI İZLE! 11 Ocak BJK-Bodrumspor maçı canlı yayın bilgileri... MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI YAYIN! 11 Ocak Tv8 MasterChef final bölümü canlı yayın bilgileri... MasterChef büyük finale kim kaldı? 11 Ocak MasterChef finalistleri kimler? MasterChef 2. finalist kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı, finale kim kaldı? CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sports canlı izle! Beşiktaş-Bodrumspor 11 Ocak canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! 11 Ocak Hatayspor-Ç.Rizespor Bein Sports canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Esenler Erokspor-Sakaryaspor Bein Sports canlı izle! 11 Ocak TRT Spor canlı yayın... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Ocak günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.