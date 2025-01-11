Bakan Göktaş, Tanju Özcan'a sert tepki gösterdi: "Masum insanlara yapılan zulümlerden hiç utanmıyor musunuz"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilere yönelik yaptığı uygulamaların hukuksuz olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sert tepki gösterdi. Bakan Göktaş, "Çıkmış yayına yaptığı hukuksuzlukları kasıla kasıla gurur duyarak anlatıyor. Suriyelilere yaptığı zulmü utanmadan dile getiriyor" dedi.

Bolu'da AK Parti'nin 8'inci Olağan Kongresi 17 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, ilçe belediye başkanları ile parti teşkilatlarının üyeleri ve partililer katıldı. Tek adayın girdiği kongrede Suat Güner yeniden il başkanı seçildi. Salonu dolduran partililer sloganlar söyleyerek Başkan Suat Güner'e destek oldu.

"23 yılda Bolu'ya yaklaşık 70 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi"

Kongrede konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "23 yılda Bolu'ya yaklaşık 70 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Aile ve Çalışma Bakanlığı olarak bu şehre yaklaşık 2 milyar lira yatırım yaptık. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı hiçbir vatandaşımızı ihmal etmedik. Aile yapısını korumak ve güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlıklı ve güçlü ailelerle yarınlarımıza umutla bakıyoruz. Kadınların her alanda katkı sağlamasına öncülük ettik. Çocuklarımızı koruduk, engellilerimize destek olduk. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizin hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz demeden çalıştık. Değerli arkadaşlar, Türkiye bugün güçlü bir istikrarın, mazlumların umudu olmanın ve daha ileriye yürüyen bir ülkenin adıdır. Herkes bilsin ki artık vakit Türkiye'nin vaktidir. Birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

"Kasıla kasıla gurur duyarak anlatıyor"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir programda şehirdeki Suriyelilere yönelik aldıkları kararların hukuksuz olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Göktaş, "Kendini Türkiye Cumhuriyeti'nden daha büyük gören adamlar var. Kanun kural tanımam diyen adamlar var. Bunlardan biri de Bolu'da. Çıkmış yayına yaptığı hukuksuzlukları kasıla kasıla gurur duyarak anlatıyor. Suriye'nin yaptığı zulmü utanmadan dile getiriyor. Soruyorum, Sednaya Hapishanesi'nde işkenceleri hiç gördü mü? Onları görünce bir şey hissetti mi? Acaba ne hissetti? Masum insanlara yapılan zulümlerden hiç utanmıyor musunuz? Soruyorum kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti'nin milletimizin kucak açtığı kardeşlerimize yapılan bu zulme kim son verecek? Bolu'nun güzel insanları son verecek. Kim son verecek AK Parti teşkilatları son verecek. Hep birlikte son vereceğiz. Bütün dünya Suriyeli kardeşlerimizle sırtını dönerken Cumhurbaşkanımızın gayretli liderliği ile biz onlara ensar olduk. Birileri popülizm yaparken masum kardeşlerimizin yüzünden siyaset yaparken biz siz dertlerine derman oldunuz. Hamdolsun bugün Suriye özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye sığınan kardeşlerimiz Baas rejiminin devrilmesinden sonra ülkelerine dönüyor. Rabbimizden dileğimiz inşallah Filistinli kadınların da çocuklarında en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarıdır. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BOLU