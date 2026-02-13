Haberler

Bakan Göktaş'tan İBB'ye bağlı "Çocuk Etkinlik Merkezi"ndeki iddialara ilişkin açıklama

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çocuk etkinlik merkezlerindeki istismar iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bakan, konunun siyaset üstü olduğunu vurgulayarak, ailelerin yaşadığı sorunları dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezindeki istismar ve şiddet iddialarına ilişkin, "Bu konu, bizim için siyaset üstü bir konu. Nitekim de münferit bir durum değil, söz konusu merkezlerle ilgili maalesef pek çok vaka bize ulaştı fakat kendileri, ailelerin yanında olmak yerine tamamen savunmacı bir pozisyonla hareket ederek bizlere saldırılarını sürdürdüler." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin sosyal hizmet sunmasından memnun olduklarını ancak bunun mutlaka hukuki çerçevede ve denetim altında yürütülmesinin önemsendiğini belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"İBB'nin kamuoyuna 'kreş' adı altında duyurduğu ancak ruhsatsız ve denetim dışı şekilde işletilen Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşanan vakayla ilgili aileyi bizzat dinledim. Ailenin yeterli desteği göremediğini ve kurumun Bakanlığımız denetiminde olduğunu düşündüklerini üzülerek gördüm. Bu konu, bizim için siyaset üstü bir konu. Nitekim de münferit bir durum değil, söz konusu merkezlerle ilgili maalesef pek çok vaka bize ulaştı fakat kendileri, ailelerin yanında olmak yerine tamamen savunmacı bir pozisyonla hareket ederek bizlere saldırılarını sürdürdüler. Bizim duruşumuz çok net, söz konusu çocuklarımızın güvenliği ve üstün yararı olduğunda hiçbir ihmale, hiçbir sorumsuzluğa müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Politika
