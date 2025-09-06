Bakan Göktaş: 'Şiddet döngüsünü kalıcı olarak kıracağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına şiddetle mücadelede 5. Ulusal Eylem Planına ışık tutacak yol haritasını belirlemek üzere Manisa'da Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısına katıldı. Bakan Göktaş, "Amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır. Yeni eylem planımızda bu alanda çok daha güçlü adımlar olacaktır." dedi.

"5. Eylem Planı hazırlıkları başladı"

"Manisa'da gerçekleştirdiğimiz Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölge İstişare Toplantısına hepiniz hoş geldiniz." diyerek konuşmasına başlayan Bakan Göktaş, "Sözlerimin hemen başında kadına yönelik şiddetle mücadelemizde illerinizde gösterdiğiniz özverili çalışmalar için her birinize de teşekkür etmek istiyorum. Bugün 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planımıza ışık tutacak yol haritamızı çizmek üzere bir aradayız. Amacımız sadece görüş alışverişinde bulunmak değil. Aynı zamanda geleceğe yön verecek güçlü bir stratejiyi hep birlikte inşa etmektir. Bu anlamda toplantımızın illerimizde sunulan hizmetlerin verimliliğini artıracağına inanıyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda kadın haklarının ve refahının artırılması için önemli adımlar attık. Özellikle kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde hareket ettik. Kadına yönelik şiddette meseleyi her zaman siyaset üstü bir mesele olarak gördük. Bu mücadelede güçlü bir yasal altyapı oluşturduk. 6284 sayılı ve TCK değişiklikleriyle hukuki mekanizmalarımızı güçlendirdik. Ulusal ve yerel düzeyde eylem planları hazırladık. Koordinasyon kurulları aracılığıyla yerelde ve merkezde etkin mekanizmalar kurarak uygulamaya geçirdik. Bugüne kadar dört ulusal eylem planını hayata geçirdik. Her biri kendi döneminin ihtiyaçlarını karşılayan sahada önemli bir dönüşüme öncülük ettiler. Bu yılın sonunda 4. planımızı tamamlıyoruz. 5. planımızın hazırlıklarına ise başladık. Diğer yandan 2012'de Bursa ve Adana'da ilkini açtığımız ŞÖNİM'leri bugün 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Mersin, Silifke, İzmir, Menemen ve İstanbul, Sancaktepe'de yeni merkezleri bu yıl açtık. Bu hafta hizmete açtığımız Antalya, Alanya'daki ŞÖNİM'lerimizle beraber bu sayıyı 85'e çıkardık. Her elimizde ikinci ŞÖNİM'leri açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Muğla, Aydın, Denizli ve Manisa bu kapsamda öncelikli şehirlerimizden. Bunun yanı sıra hizmetlerimizi daha erişilebilir kılmak için 432 Sosyal Hizmet Merkezi'nde şiddetle mücadele irtibat noktaları kurduk. Bakanlığımıza bağlı 112 kadın konukevi ile şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu merkezlerimizde nitelikli hizmet güvence altına almak için hizmet standartları ve öz değerlendirme rehberleri geliştirdik. KSGM ile değerlendirme ziyaretlerini sürdürüyoruz. İyileştirme planlarını yakından takip ediyoruz. Ayrıca AR-GE 183, KADES, elektronik kelepçe uygulamaları ile şiddet vakalarına müdahale mekanizmalarını güçlendirdik. Adalet, iç işleri ve sağlık bakanlıklarımız arasında kurduğumuz veri entegrasyon sistemleriyle şiddetle mücadelede güçlü bir teknolojik altyapısı oluşturduk." dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılık, süreklilik ve ortak akıl gerektiren bir süreç olduğuna işaret eden Bakan Göktaş, "TÜBİTAK destekli projelerle şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modelleri ve ihtisaslaşmış konuk evleri gibi yenilikçi adımlar attık. Kamu personeli, gençler ve üniversite öğrencileri için eğitimler düzenledik. Şuna inanıyoruz ki kadına yönelik şiddetle mücadele kararlılık, süreklilik ve ortak akıl gerektiren bir süreçtir. Bu doğrultuda 5. Ulusal Eylem Planımızı bilimsel temelli yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir vizyonla hazırlıyoruz. Bu kapsamda 29 ülkenin örnek uygulamalarını ve uluslararası belgeleri inceledik. Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan 437 paydaşın görüşünü aldık. ŞÖNİM Kadın Konukevi, İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri irtibat noktalarında görev yapan 1261 taşra personelin katılımıyla anketler gerçekleştirdik. 27 oda kurum toplantısı düzenledik. Kamuoyu anketimizi hazırladık. Bunu da çok yakın zamanda vatandaşlarımızla paylaşacağız. 5. eylem planımızı sahaya dayalı ve ihtiyaç odaklı kılmak amacıyla bugün olduğu gibi bölgesel istişare toplantıları düzenliyoruz. Bu kapsamda Marmara, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde toplantılarımızı tamamladık. Önümüzdeki hafta Akdeniz ve İç Anadolu toplantıları da gerçekleştirecek ve süreci nihayetlendireceğiz. Böylece 7 bölgenin tamamını kapsayacak ulusal belgemizi yerelden beslenen güçlü bir vizyonla şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mücadelemiz sadece mağduru değil, faili de hedef almakta"

"Sahada çalışan sizler, sorunları, güçlü yanlarınızı ve yerel çözümleri en iyi bilen aktörlersiniz" diyen Bakan Göktaş açıklamasını şöyle tamamladı: "Bizim görevimiz bu deneyimleri ulusal düzeyde bir stratejiye dönüştürmektir. Bugün iki başlığı ele alacağız. Birincisi yerel dinamikler ve bölgeye özgü hususlardır. Kültürel farklılıklarla, şiddetin seyrindeki özel durumları, işbirliğinde karşılaşılan engelleri ve sağda geliştirdiğiniz çözümleri mesnet yatıracağız. İkincisi ise yeni dönemde yönelik ihtiyaçlar ve önerilerdir. Mevzuat değişikliklerinden yeni hizmet modellerine, şöminen ve konuk evlerinin güçlendirilmesinden, eğitim ve farkındalık programlarına kadar her türlü önerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki kadına yönelik şiddet aileye ve topluma zarar veren, kalkınmayı engelleyen ağır bir insan hakları ihlalidir. Mücadelemizin temeli şiddet başlamadan önce bitirmektir. Bunu da ancak sıfır tolerans ilkesiyle toplumu harekete geçirerek başarabiliriz. Mücadelemiz sadece mağduru değil, faili de hedef almakta, davranış değişikliğine odaklanmaktadır. Burada amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır. Yeni eylem planımızda bu alanda çok daha güçlü adımlar olacaktır. Bu anlamda bu süreci Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmamız büyük önem taşımaktadır. Böylece sahadaki uygulamalarımızın ulusal stratejilerde bütünleşerek daha etkin sonuçlara ulaşacaktır. Söylem ve eylem birliğinin içinde hareket etmek başarımızın asıl anahtarıdır. Valilerimizden kaymakamlarımıza, sosyal hizmet personellerinden, kolluk kuvvetlerine, yargı mensuplarından sağlık çalışanlarına, eğitimcilerden sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlere kadar tüm paydaşlar aynı hedef etrafında birleştiğinde sorunların çözümü çok daha güçlü ve kalıcı olacaktır." - MANİSA