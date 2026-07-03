Bakan Göktaş: 81 ilimize devletimizin şefkat elini uzatıyoruz

YAŞAYAN MİRAS ŞÖLENİNDE KONUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Yaşayan Miras Şöleni'ne katıldı. Dörtyol Meydanı'ndaki şölende konuşan Bakan Göktaş, "Erzincan'da asırlık medeniyet birikimini şu anın heyecanıyla, coşkusuyla buluşturuyor. Erzincan, bugün sadece kültürümüzü sergilemiyor. Onu yaşatıyor, çoğaltıyor ve geleceğe taşıyor. Bu anlamlı buluşma, milletimizin kökleriyle bağını güçlendiriyor. Ortak değerlerimizi evlatlarımızla buluşturuyor" dedi.

Bir devletin, bir milletin asli gücünün sadece imar ettiği şehirler olmadığını yaşattığı kültür ve nesilden nesile aktardığı hafızanın önemli olduğunu ifade eden Göktaş, "Asıl kudret; koruduğu değerlerde, yaşattığı kültürde ve nesilden nesile aktardığı hafızadadır. Bir ninenin anlattığı masalda, bir dedenin öğrettiği oyunda, bir ustanın çırağına emanet ettiği zanaatta saklıdır. Bir annenin kurduğu sofrada, bir ozanın söylediği türküde, kilimin nakışında, komşu hakkını gözeten incelikte hayat bulur. İşte tüm bu değerler, zamanla bir şehrin taşına, toprağına, sesine ve insanına sinerek o şehrin ruhuna işler. Erzincan'ın ruhu da tam olarak böyle bir derinlikten beslenir. Her bir değer, evlatlarımızın kalbine dokunduğu ölçüde kalıcı olur. Kökleriyle bağ kuran toplumlar, geleceğe daha emin adımlarla yürür. Hafızasını koruyan milletler, değişen dünyanın içinde kendi sesini, kendi rengini ve kendi duruşunu muhafaza eder" diye konuştu.

Ailenin çok özel bir yeri olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Çünkü medeniyet değerlerimizin öğrenildiği ilk yer ailedir. Bir çocuk, sevgiyi, saygıyı, merhameti, paylaşmayı ve aidiyet duygusunu ilk olarak aile ocağında öğrenir. Dilini, duasını ve sofrasını aileyle, hayatı boyunca taşıyacağı bir mirasa dönüştürür. Büyüklerine hürmeti, küçüklerine şefkati, komşuyu gözetmeyi evin içindeki muhabbet iklimiyle kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getirir. Bu nedenle aile, kültürümüzün en canlı taşıyıcısı; medeniyet hafızamızın en sağlam yuvasıdır. Ailede filizlenen bu değerleri korumak, hayatın her alanında yaşatmak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, açılış sonrası kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı