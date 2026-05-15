Bakan Göktaş'tan Engelsiz Yaşam Parkı açılışı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli'de Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışına katıldı. Bakan Göktaş, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendiren her adımın Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, erişilebilirlik, sosyal destek ve istihdam odaklı hizmetlerin artarak süreceğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli programında ilk olarak Valil Uğur Turan'ı ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, valilik ziyaretinin ardından esnafla bir araya gelirken, daha sonra Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra protokol üyeleriyle birlikte Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılış törenine katılan Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada sosyal politikaların hak temelli anlayışla sürdürüldüğünü vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli'nde Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendiren her çalışmanın Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Yürüttüğümüz her bir politikayı, hak temelli sosyal hizmet anlayışıyla şekillendiriyoruz" dedi.

"Türkiye Yüzyılı'nı sosyal adalet ve erişilebilirlik temelinde inşa ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı'nı, ülkemizin sosyal mimarisini daha sağlam, daha kuşatıcı ve daha adil biçimde yeniden tahkim ettiğimiz bir dönem olarak inşa ediyoruz. Bir ülkenin sosyal mimarisinin temelinde ise insan vardır. Bu mimarinin, taşıyıcı sütunlarında aile, sosyal adalet, erişilebilirlik ve dayanışma vardır. Bu anlayış, hiç şüphesiz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu eser ve hizmet siyasetinin bir yansımasıdır. Bunun somut bir sonucu olarak Türkiye, sosyal devleti koruyucu bir mekanizma olmaktan çıkardı. Vatandaşının hayatına dokunan, ihtiyacı yerinde gören ve çözümü doğrudan insanın yaşam alanına taşıyan güçlü bir kamu anlayışına dönüştürdü. Bu dönüşümün en güçlü karşılıklarından birini; engelli vatandaşlarımızın hayatında görüyoruz. Yürüttüğümüz her bir politikayı, hak temelli sosyal hizmet anlayışıyla şekillendiriyoruz" dedi.

"Kırklareli'ne 219,5 milyon lira evde bakım desteği sağladık"

Bakan Göktaş, "Evde bakım yardımıyla, engelli vatandaşlarımızın aile ortamında desteklenmesini sağladık. Geçtiğimiz yıl evde bakım yardımı için sadece Kırklareli'ne 219,5 milyon lira kaynak aktardık. Evde bakım yardımıyla Kırklareli'nde bu ay, 1602 aileye 13 bin 878'er lira ödeme gerçekleştirdik. Diğer yandan gündüzlü bakım hizmetleriyle, ailelerimize destek olduk. Bunun yanı sıra, engelli vatandaşlarımız için güvenli ve üretken bir sosyal ortam sunduk. Bugün, 81 ilimizde 147 gündüzlü merkezimizde yaklaşık 3 bin engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Kırklareli'nde ise kamu ve özel sektör dahil 3 gündüzlü merkezinde 60 vatandaşımızın sosyal bağlarını güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle erişilebilirliği, engelli vatandaşlarımızın bağımsız ve güvenli bir hayat sürebilmesinin temel şartı olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı sosyal yaşam ve istihdam merkezi olacak"

Bakan Göktaş, "Birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı, bu anlayışın Kırklareli'ndeki yansımasıdır. Bu park; yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve özel donatılarıyla engelli vatandaşlarımızın şehir hayatına daha rahat katılmasına imkan sağlayacak. Özel çocuklarımız için oluşturulan engelsiz oyun grupları, çocuklarımızın güvenle ve keyifle vakit geçirmesine imkan sağlayacak. Otizmli ve Down sendromlu bireylerimiz için planlanan eğitim ve etkinlik bölümleri ise burayı nitelikli bir sosyal yaşam merkezine dönüştürecek. Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın önemli yönlerinden biri de üretime ve istihdama açılan bir kapı olmasıdır. Park içerisinde engelli vatandaşlarımızın görev alabileceği sosyal işletme alanları planlandı. Böylece, engelli vatandaşlarımızın emeğini, becerisini ve üretim gücünü görünür kılacağız" dedi.

"Engelsiz yaşam idealini daha ileriye taşıyacağız"

Bakan Göktaş, "Merkez bünyesinde görev alacak psikologlar aracılığıyla engelli bireylere ve ailelerine psikososyal destek sunacağız. Böylece bu alan, sadece fiziki imkanlarıyla değil; rehberlik, destek ve dayanışma boyutuyla da Kırklareli'mize değer katacak. Bakanlık olarak hedefimiz; engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran, ailelere destek olan hizmetleri daha da yaygınlaştırmak. Bu hedef doğrultusunda Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonuyla, engelsiz yaşam idealini, daha da ileriye taşıyacağız. Bu vesileyle Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın Kırklareli'mize kazandırılmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Parkımızın engelli vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Program, Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışının ardından gerçekleştirilen incelemelerle devam etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı