Bakan Göktaş, Kahramanmaraş'a gidiyor

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Kahramanmaraş'a gideceği öğrenildi. Bakan Göktaş, saldırıda yaralananları ziyaret edecek ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı