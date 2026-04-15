Bakan Göktaş, Kahramanmaraş'a gidiyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından bölgeye giderek yaralıları ziyaret edecek ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelecek.
Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Kahramanmaraş'a gideceği öğrenildi. Bakan Göktaş, saldırıda yaralananları ziyaret edecek ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı