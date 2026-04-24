Bakan Göktaş: 'Gençlerimizin geleceklerini sağlam adımlarla inşa etmelerini destekleyen bir anlayışla çalışıyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak gençlerimizin aileleriyle bağlarını kuvvetlendiren ve geleceklerini daha sağlam adımlarla inşa etmelerini destekleyen bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.

Türk Kızılay tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda 'Genç Kızılay Akademi Gençlik ve Aile Araştırma Zirvesi' gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, Genç Kızılay'ın bu zirveyle gençlerin aileye, topluma ve geleceğe dair sözünü, sorumluluğunu ve çözüm üretme gücünü görünür kılan bir çalışmaya imza attığını aktardı. Göktaş, gençlerin aileye değil, yüzeysel ilişkilere uzak olduğunu söyleyerek, "Sağlam aile, sadece aynı evde yaşamakla kalmaz. Birbirini samimiyetle anlamakla kurulur. Araştırma gösteriyor ki gençlerimiz, aile içinde adil sorumluluk paylaşımını önemsiyor. Bu bize, yeni dönemin aile tarifini de veriyor. Gençler sevginin yanında emek istiyor. Hayal kurarken yükün tek kişiye bırakılmadığı bir hayat istiyor. Yine aynı araştırma, gençlerin önemli bir kısmının çocuk sahibi olma konusuna sorumluluklar ve kariyer planları çerçevesinde dikkatle ve bilinçle yaklaştığını ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak gençlerin aileleriyle bağlarını kuvvetlendirecek adımlar attıklarını belirten Göktaş, "Bizlere düşen görev, gençlerimizin hayal ettiği aile hayatını mümkün kılacak; güveni, dayanışmayı ve ortak sorumluluk bilincini güçlendirecek bir iklim oluşturmaktır. Bakanlık olarak gençlerimizin aileleriyle bağlarını kuvvetlendiren ve geleceklerini daha sağlam adımlarla inşa etmelerini destekleyen bir anlayışla çalışıyoruz. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımız bizlere gençlerimizin hayat kurma süreçlerini kolaylaştıran ve aile yapısının temellerini güçlendiren kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Aile odaklı politikalarımızı gençlerimizin ihtiyaçlarını gözeterek sürdürüyoruz. 'Aile ve Gençlik Fonu', bu anlayışın somut yansımalarından biridir" diye konuştu.

Genç ve dinamik nüfus yapısını korumak için büyük bir hassasiyetle çalıştıklarına da değinen Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki, ülkemizin geleceğine yön verecek en büyük güç; inanan, üreten, sorumluluk alan ve hayalini memleketinin geleceğiyle birlikte kuran gençlerimizdir. Nitekim Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında Nüfus Politikaları Kurulu ile genç ve dinamik nüfus yapımızı koruyacak çalışmaları güçlü bir koordinasyonla yürütüyoruz. Aynı şekilde dijital çağın getirdiği yeni riskler karşısında da ailelerimizi ve gençlerimizi koruyan, güvenli, bilinçli ve sağlıklı bir dijital hayatı önceleyen politikaları hayata geçiriyoruz. İki gün önce TBMM'mizde kabul edilen kanun teklimizle, bu kararlılığımız somut bir adıma dönüştü. Yeni düzenlemeyle 15 yaş altı çocuklarımıza daha güvenli dijital alanlar sunmak amacıyla sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarına belirli yükümlülükler getirdik. Bu düzenleme, uzun soluklu hazırlanan titiz bir çalışmanın ve kurumlarımız arasında sağlanan yakın iş birliğinin bir sonucudur. 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ile birlikte aile değerlerimizi yaşatacak politikalarla tarihi bir seferberlik ruhunu hakim kılacağımıza inanıyorum."

Türk Kızılay Başkanı Yılmaz ise, amaçlarının dirençli bir toplumun inşası için çalışmak olduğunu ifade etti. Yılmaz, Türk Kızılay olarak yardıma muhtaç herkese yardım götürdüklerini dile getirerek, aşevleri sayısını artırmayı hedeflediklerini anlattı. Yılmaz, "Aile dediğimiz zaman büyükler çokça şeyler söylüyor size. Biz Kızılay olarak istedik ki bunu kendi aranızda konuşun, kendiniz değerlendirin. Kaygılarınızı, sorunlarınızı da kendiniz konuşun. Çözüm önerilerini de kendiniz getirin. Bu sizler için en doğrusu olacaktır. 127 bin kişinin bir araya geldiği, farklı konularda konuştuğu ve akademik çalışmaların yapıldığı, sonrasında da bize bu kadar güzel önerilerle geldiğiniz bu programı biz çok başarılı bulduk" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı