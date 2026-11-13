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Bakan Göktaş, Dünya İyilik Günü'nde İyilik Var Gönüllülük Platformu'na çağrı yaptı

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Bakan Göktaş, Dünya İyilik Günü'nde İyilik Var Gönüllülük Platformu'na çağrı yaptı Haber Videosunu İzle
Bakan Göktaş, Dünya İyilik Günü'nde İyilik Var Gönüllülük Platformu'na çağrı yaptı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 13 Kasım Dünya İyilik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Göktaş, İyilik Var Gönüllülük Platformu'nu hatırlatarak herkesi 'İyilik varsa, ben de varım' diyerek adım atmaya çağırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı paylaşımla 13 Kasım Dünya İyilik Günü'nü kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 13 Kasım Dünya İyilik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından 'Dünyanın nasıl daha iyi bir yer olabileceğini hiç düşündünüz mü?' notuyla paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bazen bir çocuğun çözemediği soruyu birlikte çözerek, bazen bir büyüğümüzün işini kolaylaştırarak, bazen de birbirimize zaman ayırıp 'Ben de buradayım' diyerek. İyilik Var Gönüllülük Platformumuzu da bu anlayışla kurduk. İyilik yapmak isteyen herkesin kendine bir yer bulabilmesi, zamanını, emeğini ve bildiklerini paylaşabilmesi için gelin 13 Kasım Dünya İyilik Günü'nde 'İyilik varsa, ben de varım' diyerek bir adım atalım. İyiliği birlikte çoğaltalım, birbirimize iyi gelelim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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