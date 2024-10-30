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Bakan Göktaş, Doha'da Aile ve Sosyal Konular Üzerine Görüşmeler Yaptı

Bakan Göktaş, Doha'da Aile ve Sosyal Konular Üzerine Görüşmeler Yaptı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Doha'da 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında Katar ve Mısır bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek aile, çocuk ve kadın konularında iş birliğini artırma yönünde fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, İsrail'in saldırılarına karşı tepkisini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Doha'da Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned ve Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy ile ayrı ayrı görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletlerde "Aile Yılı" ilan edilmesinin 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Aile ve Çağdaş Megatrendler" konulu konferans için geldiği başkent Doha'da çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Önce Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned ile bir araya gelen Göktaş daha sonra Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy ile görüştü. Kadın, engelli, çocuk, yaşlı ve aile alanlarındaki çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde, bakanlıklar arasında uluslararası alandaki iş birliğinin artırılmasına yönelik fikir birliğinde bulunuldu.

Göktaş'tan İsrail'e tepki

Görüşmede ayrıca Bakan Göktaş İsrail'in saldırılarına yönelik tepkisini dile getirdi. İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulmasının gerekliliğini ifade eden Göktaş, bu konuda uluslararası kamuoyuna görevler düştüğünü belirtti. Acil ve sürekli ateşkes ile insani yardımın gerçekleştirilmesinin önemini vurgulayan Göktaş, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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