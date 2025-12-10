Bakan Göktaş, Ankara'da kardeşleriyle birlikte devlet korumasına alınan Adnan'ı ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da amcasının yanında uygun olmayan koşullarda yaşadığı tespit edilerek iki kardeşiyle birlikte devlet koruması altına alınan 11 yaşındaki engelli çocuğu kaldığı kuruluşta ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, amcası tarafından uygun olmayan koşullarda tutulduğu ihbarı üzerine iki kardeşiyle birlikte devlet koruması altına alınan 11 yaşındaki engelli Adnan'ı ziyaret etti. Çocuğu kaldığı kuruluşta ziyaret eden Göktaş, yetkililerden genel sağlık durumu, tedavi süreci ve kendisine sağlanan psiko-sosyal destek hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Uzman personel eşliğinde bakımı sağlanan Adnan ile yakından ilgilenen Göktaş, Adnan'ı tekerlekli sandalye ile kuruluş bahçesinde gezdirdi ve bir süre sohbet etti.

Göktaş, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Devletimizin güvencesi altında olan evladımızı ziyaret ederek, durumunu yakından gördüm. Çok şükür genel sağlık durumu iyi. Çocuklarımızı sevgi ve şefkatle büyütmek, onlara güvenli bir gelecek sunmak öncelikli görevimizdir. Bu çerçevede çocuklarımızın üstün yararı ilkesi doğrultusunda gerekli tüm destekleri sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA