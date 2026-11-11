Bakan Göktaş: Çocuklara uygun, güvenli bir dijital ekosistem oluşturuyoruz

'TÜRKİYE GENELİNDE 442 AVUKATIMIZLA DAVALARA MÜDAHİL OLUYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, milletvekillerinin kendisine her zaman ulaşabileceğini söyleyerek, "En ufak sorunuzda beni arayabilirsiniz. Bir vekilimiz burada söyledi; gece yarısı bile, hatta sosyal medyada karşısına çıkan bir konuda hemen ulaşıyor. Biz anında cevap veriyoruz. Sebebi ise siz, biz değil; kadın ve çocuk meselesi gerçekten büyük bir hassasiyet gerektiren bir konudur. Kadın, çocuk meselesi siyaset üstü ele alınması gereken bir konudur. Bir kadının canı yandığında, bir çocuğun canı yandığında emin olun ki bütün Türkiye'nin canı, bağrı yanıyor. Sadece medyaya düşenlerle değil, görmediğimiz, sizin duymadığınız ama bizim bizzat müdahil olduğumuz dosyalar var. ve biz Türkiye genelindeki 442 avukatımızla gerçekten büyük bir özveriyle bütün davalara kendi evladımız, kendi eşimiz, kendi çocuğumuz gibi müdahil oluyoruz. Mağdurun hakkını özellikle savunduğumuzu ifade etmek istiyoruz" dedi.

'KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ'

Bakan Göktaş, sosyal devlet anlayışında tarihi bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini belirterek, "2002 yılında 4 kalem olan sosyal yardımları bugün 58 kaleme çıkardık. Burada insanları yoksullaştırdığımızdan bahsedemeyiz. İnsanların hayatındaki çeşitli dönemeçlerde nasıl yardımcı olabiliriz, onun derdiyle güçlendik. Onun derdini dert ederek bu kalemleri bu kadar çeşitlendirdik. Sosyal yardımdan faydalananların yüzde 83'ü çalışamayacak durumda olan vatandaşlardan sayılıyor. Asıl meselemiz insan hayatına dokunmak. 2002 yılında bir engellilik kanunu dahi yoktu. Kadına yönelik şiddetten bahsedilmiyordu bile. Burada hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bir algı oluşturulmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Büyük bir hakkaniyetsizlik olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan köklü reformlar hayata geçirdik. Bunu da son 24 yılda eser ve hizmet siyasetimizin yanında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle sosyal politikalar alanında yürüttüğümüz bütün bu devrim niteliğindeki politikalarla da görmezden gelemeyiz. Ama şunu da söylemek istiyorum; geliştirilmemiz gereken, daha iyisini yapmamız gereken çok şey var. Nihayetinde biz kendimizle yarışıyoruz. Kolay bir şey değil" diye konuştu.

'60 BİN 725 KADINA 763,5 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARDIK'

Bakan Göktaş, bir milletvekilinin, eşi vefat eden kadınlara destek sağlanmadığını söylediğini belirterek, "Halbuki biz eşini kaybetmiş, sosyal güvencesi bulunmayan kadınları özel olarak destekliyoruz. Sadece 2026 yılının ilk 9 ayında bu programla 60 bin 725 kadına 763,5 milyon lira kaynak aktardık. Eskiden bu kadınlar görünmüyordu. Sistemde dahi yoktu. Hiçbir güvence altında olmayan bir kadına hiçbir destek sağlamıyorduk, yok sayıyorduk. Bugün bu destekler veriliyor. Evet, daha iyisini yapabiliriz. Ama şu anda böyle bir destek var, yok saymak büyük bir haksızlık" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR KREŞ SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK'

Kreşler ve erken çocukluk dönemiyle ilgili konuşan Bakan Göktaş, "Kreş ve gündüz bakımı hizmetlerini yaygınlaştırmak gerçekten benim çok önemsediğim bir politika ve gerçekten son 3 yıldır bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Büyük bir kreş seferberliği başlattık. İlk defa bütçemizde kreş desteği aldık, bu da Bakanlığımız adına önemli bir kazanım. Bununla beraber hem özel kurumlarda hem bütün devletin kurumlarında kreş seferberliği başlattık. Özellikle yeni yönetmeliğimizle beraber Sağlık Bakanlığının hastanelerinde dahi 7/24 açılabilecek kreş modelini hayata geçirdik. Diğer yandan bütün Türkiye'de, sadece bu sene 691 kreş ve gündüz bakımı hizmetini Bakanlık olarak devre aldık. 30 personelin yazılı talebi bulunduğunda kurumlarda, kamu kurumlarında çocuk bakım evi açılmasını zorunlu hale getirdik. Bu zorunluluk temmuz ayında yürürlüğe girdi. Kamu kurumlarımızda kreş harcamalarını tasarruf tedbirlerinden çıkardık. Böylece yeni yaşam alanları planlanırken çocuk bakım ihtiyaçları da gözetilmesini sağladık" diye konuştu.

'KREŞ KAPATMA ALGISI OLUŞTURULMAK İSTENİYORSA YANLIŞ YERDESİNİZ'

Bakan Göktaş, belediye kreşlerinin ruhsatlandırılması ve denetimine ilişkin, "Tüm belediyelere ayrım yapmaksızın gereken rehberliği sağlıyoruz. Belediyelerin kreş ve gündüz bakımevlerinde ruhsatlandırma ve hizmet standartları oluşturma çabamızı siyasi bir tartışmaya dönüştürenler oldu. Buna da kesinlikle katılmıyorum. Bu süreçte tüm belediyelere ayrım yapmaksızın gereken rehberliği sağlıyoruz. Belediyelere yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek için 6 ay tanıdık. Belediyeler şubat ayına kadar ruhsatlandırma ve rehberlik için Bakanlığımıza başvurabilir. Altını çizerek söylüyorum: Şu ana kadar tüm siyasi partilerden 345 belediyeden kreş için başvuru aldık. Gereken yönlendirmeleri yaptık. Evrakları talep ediyoruz. 800 kreşten bahsetti sayın vekilimiz. Geri kalan 455 kreşin de başvurusunu bekliyoruz. Bunlardan 17'sinin şimdiden süreçleri tamamlandı ve ruhsatlarını verdik. Çocukların güvenliğinden bahsediyoruz. Kreşlere 0-3 yaş dahil çocukları emanet ediyoruz. Eğer orada bir ruhsat problemi varsa, bir yangın problemi varsa, nitelikli eğitmen yoksa, sabıkalı çalışan varsa bunun sorumluluğunu kim verecek? Şimdiye kadar ruhsat verdiğimiz 17 belediyeden sadece 2 tanesi Cumhur İttifakı'mıza mensup belediyelerdir. Yani onlara da ruhsat verdik. 15'i sizin bahsettiğiniz belediyeler. Dolayısıyla burada bir kreş kapatma algısı oluşturulmak isteniyorsa yanlış yerdesiniz" dedi.

BÜTÇE TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Bakan Göktaş'ın soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ona bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu, 12 Kasım saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı