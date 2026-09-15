Bakan Göktaş: 'Bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye’ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz güçlü. Devletimiz her daim emin adım atar, üç adım ötesini görür ve bunlara asla bir daha fırsat vermez" dedi.

Bakan Göktaş, Kastamonu'da düzenlenen "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması" programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin her daim başları üzerinde yeri olduğunu aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geleceklerini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin geleceğe yönelik büyük bir adım olarak nitelendirdiklerini belirten Göktaş, Türkiye'nin en güçlü olduğu bir dönemde şartsız ve pazarlıksız bir şekilde bu süreci başlattığını sözlerine ekledi.

"Birkaç puan oy alırım kaygısıyla şehit ailelerimizi ve gazilerimizi yaralayan bir kitle oldu"

Terörsüz Türkiye süreci konusunda sosyal medyada fazlasıyla dezenformasyon olduğunu belirten Göktaş, "Maalesef ki sosyal medyada, birkaç puan oy alırım kaygısıyla şehit ailelerimizi ve gazilerimizi yaralayan bir kitle oldu. Hamdolsun bugün şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bunların her birinin gerçek olmadığını anladı. Bizler ülkemizin etrafındaki ateş çemberini bertaraf etmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin güvenliği sadece ülke içerisinde değil, ülkenin hemen dışında da ibaret. Sınırımızda maalesef bir terör devleti empoze etmeye çalışanlar oldu. Cumhurbaşkanımız buna asla fırsat vermedi ve geldiğimiz süreçte çok şükür bugün oraları da bertaraf ettik. Etrafımız ateş çemberi olmasına rağmen tüm dünya anladı ki burada güçlü bir Türkiye var. Tüm dünya anladı ki Türkiye'siz bu bölgede istikrar olmaz" açıklamasında bulundu.

"Bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

Türkiye'nin her daim güçlü bir devlet olduğunu ve asla yıkılmayacağını dile getiren Bakan Göktaş, "Devletimizin en güçlü olduğu bir dönemde şartsız ve pazarlıksız bu süreci başlatmış olduk. Hamdolsun şehit ailelerimiz, gazilerimiz soruları olduğunda gelip bizi buldular, bunu sordular. Bizler de ilk ağızdan bu bilgileri verdik. Bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz güçlü. Devletimiz her daim emin adım atar, üç adım ötesini görür ve bunlara asla bir daha fırsat vermez. Şu anda İHA'larımızla, SİHA'larımızla savunma alanında yaptığımız bütün yatırımlarımız güçlü ve büyük Türkiye için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı