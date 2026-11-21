7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir kadının saygınlığı yaşı, bedeni, kıyafeti ya da görünüşü üzerinden tartışmaya açılamaz. Kadın ve adalet meselesine bakışımızın merkezinde işte bu anlayış yer alıyor" dedi.

Beyoğlu Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde 7.Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi programının açılışı yapıldı. Açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipopoğlu, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Dr. Bahar Muradova, Kamboçya Krallığı Kadın İşleri Bakanı Dr. Ing Kantha Phavi, Pakistan Federal İnsan Hakları ve Federal Hukuk ve Adalet Bakanı Azam Nazeer Tarar, Sırbistan Kadınların Ekonomik ve Siyasi Açıdan Güçlendirilmesinden Sorumlu Bakan Sayın Tatjana Macur, Singapur Cumhuriyeti Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli, Hırvatistan Devlet sekreteri Marija Pletikosa ile birlikte STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Kısa film gösterimiyle başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti.

Zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Gerçek bir yüz yaşanmış, yaşanmış bir hayatın izlerini taşır. Her gülüşün, her hüznün, her geçen yılın bıraktığı izleri. İnsanı kendisi yapan farklılıkları, zamanla değişen hatları. Bugün ise bu doğal hisler çoğu zaman giderilmesi gereken kusurlar olarak görülüyor. Peki, kadınların nasıl görünmesi gerektiğine kim karar veriyor? Bu ölçüler neden zamanla uyulması gereken kurallara dönüşüyor? Daha da önemlisi bir insanın değeri neden dış görünüşüyle ölçülüyor? Ne yazık ki kusursuz görünme beklentisi kadınların hayatında aynanın önünde kalmıyor. Okula, iş yerine, toplantı salonuna, kürsüye kadar her yere onlarla birlikte giriyor. Üstelik bu beklenti kendi içinde çelişkilerle dolu. Kadınların görünür olması isteniyor ama nasıl görünecekleri başkaları tarafından belirleniyor. Kendilerine güvenmeye teşvik ediliyorlar fakat doğal halleriyle eleştiriliyorlar. Gençlikleri öne çıkarılıyor, yaş aldıklarında ise birikimleri yerine yüzlerindeki değişim konuşuluyor. Oysa bir bilim insanının başarısı yüzüyle, bir sanatçının yeteneği bedeniyle, bir yöneticinin liyakatı görünüşüyle ölçülemez. Ancak yakın tarihimizde kadınların ne giydikleri nedeniyle eğitim ve çalışma hayatından dışlandıkları dönemlere tanıklık ettik. Başörtüsü yasakları kadınlara dayatılan makbul kadın anlayışının en ağır örneklerinden biri oldu" diye konuştu.

"Yapay zeka ve filtrelerle üretilen görüntüler gerçekle kurgu arasındaki sınırı belirsizleştiriyor"

Geçmiş dönemlerde milyonlarca kadının inançları ve tercihleri nedeniyle temel haklarından mahrum bırakıldığını belirten Bakan Göktaş, "Kadınların özgürlüğünü savunurken nasıl giyineceklerine karar vermek eşitlik ve özgürlük anlayışıyla açıkça çelişmektedir. Diğer yandan bugün görünüş üzerinden kurulan bu baskının en yoğun hissedildiği alan ise dijital dünya. Dijitalleşme insanlığa büyük imkanlar sunuyor. Ancak aynı mecralar güzellik beklentilerinin en hızlı yeniden üretildiği alanlara da dönüştürülüyor. Düğün dergi sayfalarında, reklamlarda ve televizyon ekranlarında karşılaştığımız ölçüler bugün sosyal medya aracılığıyla günün her anında bizimle. Yapay zeka ve filtrelerle üretilen görüntüler gerçekle kurgu arasındaki sınırı belirsizleştiriyor. Algoritmalar aynı yüzleri, aynı bedenleri, aynı hayatları tekrar tekrar karşımıza çıkarıyor. İnsanlar da kendilerini gerçekte var olmayan bu görüntülerle kıyaslamaya başlıyor. Bu kıyaslamanın en ağır yükünü ise çocuklarımız taşıyor. Kız çocuklarımız her geçen gün dijital dünyada filtrelerle ve rötuşlarla şekillenen görüntülerle karşılaşıyor. Bu görüntüler kendi bedenlerine bakışlarını ve yemekle kurdukları ilişkiyi etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Bir kadının saygınlığı yaşı, bedeni, kıyafeti ya da görünüşü üzerinden tartışmaya açılamaz"

Çocukların kendilerini başkalarının görüntüsüyle, görüntüleriyle kıyaslama baskısı hissetmeden büyüyebilmeleri için ailelere, çocuklara, okullara ve dijital platformlara büyük sorumlulukların düştüğünün altını çizen Bakan Göktaş, "Bu baskıyla karşılaşan her çocuğun yargılanma korkusu yaşamadan konuşabilmesi ve ihtiyaç duyduğunda desteğe ulaşabilmesi büyük önem taşıyor. Bu kıyaslamanın bir bedeli var ve bu bedeli çoğu zaman kadınlar ödüyor. Belirli bir görünümü elde etmek ya da korumak için kadınlardan giderek daha fazla zaman, emek ve kaynak ayırmaları bekleniyor. Bu yük kişisel bir harcamanın ötesine geçiyor. Kadınların ekonomik bağımsızlığını ve hayat tercihlerini etkiliyor. Burada kişisel tercihleri sorgulamıyoruz. Sorguladığımız şey bu tercihlerin ne kadar özgürce yapıldığı. Çünkü bir tercih toplumda kabul görmenin şartı haline geldiğinde artık tercih olmaktan çıkar. Hiçbir kadın kabul görmek ya da kendini değerli hissetmek için belirli bir görünüme mecbur bırakılmamalıdır. Üstelik bu baskı zamanla maalesef hafiflemiyor. Günümüzün güzellik anlayışı kadınların yaş almasını bile mücadele edilmesi gereken bir durum gibi sunuyor. Oysa yaş almak hayatın olağan akışı değil midir? Başta sorduğumuz soruların cevabı da aslında buradadır. Bir insanın değeri dış görünüşüyle ölçülemez. Bir kadının saygınlığı yaşı, bedeni, kıyafeti ya da görünüşü üzerinden tartışmaya açılamaz. Kadın ve adalet meselesine bakışımızın merkezinde işte bu anlayış yer alıyor. Adalet kadınların haklarını koruyan yasalarla başlar ama gündelik hayata yerleşmiş ayrımcı tutumlarla yüzleşmeden tamamlanamaz. Bu yüzden kadınları dış görünüşleri üzerinden yargılayan, nesneleştiren her tutuma karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz" dedi.

"Kadınların haklarını güçlendiren, önlerindeki engelleri kaldıran ve yeni imkanların kapısını açan köklü reformlara imza attık"

Tüm bu çerçevelerden kadınların güçlenmesini ayrıca ele aldıklarını belirten Bakan Göktaş, bu yolda uygulamaya koydukları atılımlardan da bahsetti. Bakan Göktaş, "Eğitim, ekonomik bağımsızlık, sağlık, karar alma süreçlerine katılım ve güvenli bir hayat birbirini tamamlayan unsurlardır. 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planını bu doğrultuda hazırladık. Kadının gücünü Türkiye'nin gücü, ülkemizin kalkınmasının temel şartı olarak gören bu vizyon mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun liderliğinde kadınların haklarını güçlendiren, önlerindeki engelleri kaldıran ve yeni imkanların kapısını açan köklü reformlara imza attık. Bu reformlara yön veren anlayışın kökleri de derindir. Kadim geleneğimizde güzellik doğallıkta, yetkinlikte ve üretkenlikte aranırdı. Bir kadının değeri ne bildiği, ne ürettiği ve topluma ne kattığıyla anlam bulurdu. Bu anlayışla kadın emeğini ve üretimini destekleyen adımlara öncelik veriyoruz. Girişimcilik ve kooperatifçilik bu adımların başında geliyor. Kadınların üretim gücünü dijital dünyanın sunduğu yeni fırsatlarla buluşturuyoruz. Özel sektörle yürüttüğümüz projelerle kadın girişimciliğini, e-ticaretteki varlığını güçlendiriyor, yeni pazarlara açılmalarını destekliyoruz. İş ve aile hayatı arasındaki dengeyi gözeten, ailelerin bakım hizmetlerine erişimini kolaylaştıran ve aile dostu çalışma modellerini teşvik eden politikalar geliştiriyoruz. Bu politikalarla kadınların mesleki gelişimlerini sürdürmelerine ve ekonomik hayata daha etkin katılmalarına imkan sağlıyoruz. Teknolojinin bu kadar hızla geliştiği bir dönemde bilim, yapay zeka, enerji, temiz teknoloji, SİTEM ve ikiz dönüşüm gibi alanlarda kadınların güçlü şekilde yer almasını stratejik öncelik olarak görüyoruz. Diğer yandan eylül ayında KADEM ve Turkcell'e imzaladığımız protokolle kadınların yapay zeka ve güvenli internet alanında yetkinliklerini arttırıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra medyadaki kadın temsiline de özellikle önem veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı