Bakan Göktaş, Berlin'de Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlar ile ikili görüşmelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlar ile ikili görüşmelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş, Berlin'de Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlar ile ikili görüşmelerde bulundu. Bakan Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi'nin yapıldığı konferans alanında Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin'e yönelik insani yardımlar, Türkiye'de misafir edilen savaş mağduru ailelere sunulan sosyal destekler, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ateşkesi sağlamak için gösterdiği çaba ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede, Gazze'deki engelli çocukların eğitim ve rehabilitasyona erişimi konuları da değerlendirildi.

Bakan Göktaş, Gineli Bakan ile görüştü

Bakan Göktaş, Türkiye-Gine KEK Eş Başkanlığı görevini yürüttüğü Gine'nin, Kadın, Çocuk ve Savunmasız Kişilerin Güçlendirilmesi Bakanı Charlotte Daffe Toure ile bir araya geldi. İkili görüşmede, kadınların her alanda güçlenmesi, çocukların korunması, sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve 2025 Aile Yılı kapsamında aile merkezli politikalar üzerine kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Göktaş, Kongolu Bakan Mboukou-Kimbatsa ile görüştü

Göktaş daha sonra Kongo Sosyal İşler, Dayanışma ve İnsani Yardım Bakanı Irne Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa ile bir araya geldi. Görüşmede, insani yardım alanındaki ulusal politikaların geliştirilmesi ve uygulanması konularında iş birliği imkanları ve ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Göktaş, Cezayirli Bakan Rebiga ile bir araya geldi

Göktaş, Cezayir Savaş Gazileri ve Hak Sahipleri Bakanı Laid Rebiga ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlere dair tecrübe paylaşımında bulunuldu. 2025 Aile Yılı vesilesiyle, iki ülke arasındaki ortak değerler ve sorumluluklar çerçevesinde deneyim paylaşımının önemi vurgulandı. - BERLİN