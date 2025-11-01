Bakan Göktaş: Alev Alatlı çağın ötesinde eserler üretti

BURSA'da, Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nin açılış törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Alev Hoca anlatılmaz, yaşanır aslında. Herkesin hayatına dokunan eserler bıraktı. Bugün o eserleri yaşatmak hepimizin görevidir. O sadece eserler bırakmadı, gençlerimize nasıl düşünmeleri gerektiğini de gösterdi. Çağın ötesinde eserler üretti" dedi.

Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi Yıldırım ilçesi, Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın yanı sıra, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Alev Alatlı'nın kızı Funda Aktan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'HERKESİN HAYATINA DOKUNAN ESERLER BIRAKTI'

Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nihayetinde Alev Hoca anlatılmaz, yaşanır aslında. Ben de kendisinin hanımefendiliğine, zarafetine şahit olma şerefine nail oldum. Özellikle Belçika'da ilk başörtülü milletvekili olma sürecimde, Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olma dönemimde ve akabinde 2015 yılında, sözde Ermeni soykırımının yüzüncü yılında Belçika Parlamentosu'nda görev yaparken, bu iddiayı tanımadığım için partimden ihraç edildiğimde, 'İşte sana söylemiştim batının ikiyüzlülüğünü' dediğini dün gibi hatırlıyorum. Kendisi gerçekten önemli bir fikir insanıydı ve herkesin hayatına dokunan eserler bıraktı. Bugün o eserleri yaşatmak hepimizin görevidir. Sadece eserlerinde değil; düşünmeyi, fikir üretmeyi, eser üretmeyi de bizlere öğretti. O sadece eserler bırakmadı, gençlerimize nasıl düşünmeleri gerektiğini de gösterdi. Çağın ötesinde eserler üretti. Gerçekten kendisi ülkemiz için çok değerli bir fikir insanıydı" diye konuştu.

'YENİ ESERLER VE ÇAĞIN ÖTESİNDE DÜŞÜNCELER ÜRETİLECEK'

Alev Alatlı'nın fikirleri ve isminin bir mekanda yaşatılmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu mekan ilk defa bir yetimhane olarak kurulmuş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak burada bugün görev almak da benim için ayrıca anlamlı. Çünkü zamanında yetimleri yetiştiren bu yer, artık devlet himayesindeki çocuk evleri sitelerinde yetişen çocuklarımızın bir simgesi haline geldi. Bugün burada fikir insanları, düşünen, tartışan, dünyayı değerlendiren ve yeni eserler üreten entelektüeller yetişecek. Ne mutlu bizlere ki bugün bu eseri Bursa'mıza kazandıran, bu güzel mekana ismini veren ve genç nesillerimize onun adını yaşatmaya devam edecek olan, bu hizmeti hayata geçiren başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu mekanda hem gençlerimiz hem ailelerimiz, aynı zamanda fikir insanları bir araya gelip yeni fikirler, yeni eserler ve çağın ötesinde yeni düşünceler üretebilecekler" ifadelerini kullandı.

'HER HANGİ BİRİ DEĞİL, BİR OKULDU'

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise konuşmasında, "Türkiye'de millete maliyet ödetmeden, kavgayı bir yol seçmeden neyi başardıysak Alev Hoca'nın mutlaka payı vardır. O, nadir bulunan aydınlardan biriydi. Alev Hoca, namuslu aydının vücut bulmuş örneğiydi; vicdanlı münevverin müşahhas timsaliydi. Herhangi biri değil, bir okuldu adeta. Bize en baştan itibaren dünyayı, Türkiye'yi, kendimizi, Batı'yı, Doğu'yu anlattı durdu. Çok çaba sarf etti. Bugün yakıcı bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Gazze'de, Filistin'de yaşananları hep birlikte canlı yayınlarla izliyoruz. Ama Alev Hoca yaşıyor olsaydı, bunlar onun için sürpriz olmazdı. Çünkü o, bu meseleye ömrünü adamış bir insandı. 1986 yılında Filistin halkının haklı mücadelesine ve özgürlük savaşına verdiği destek dolayısıyla Filistin Özgürlük Madalyası ile onurlandırılmıştı" dedi.

'ALEV HOCAYI ANLAMAYA ÇALIŞANLARDANIZ'

Alev Alatlı'nın bir röportajını hatırlatan Ala, "Bir Filistinli hanımefendiyle konuşurken, kadın demiş ki, 'Altı çocuk yapmak zorundayım. Çünkü İsrail öldürecek, şehit edecek. İkisi okumak zorunda, diğer ikisi çalışıp hem eve bakıp hem de onları okutmak zorunda ki davamızı okuyanlar geleceğe taşıyabilsin, savunmasını yapabilsin'. İşte bu psikolojiyi bize aktaran, bu bilinci değerli kılan bir hocaydı Alev Hoca. Bizlere bulunduğumuz her ortamda çok nasihat etmiş, çok değerlendirmelerde bulunmuştur. 'Orada kimse var mı?' diyordu ya. Evet, hala var. İşte o kimseler burada, Yıldırım'da, Bursa'da, bu milletin içinde var. Alev Hoca'yı anlatmak haddimize değil. Zaman yetmez, kelimelerimiz yetmez. Kelimeler yetse duygularımız yetmez. Bu yüzden biz onu anlatmaya çalışanlardan değil, anlamaya çalışanlardanız" diye konuştu.

Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nin önemini anlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, "Bugün Bursa'mız, tarih, kültür, sanat ve düşüncenin aynı çatı altında yeniden hayat bulduğu çok müstesna bir ana şahitlik ediyor. Yıldırım Belediyesi olarak, bir yandan şehrimizin fiziki dönüşümünü sürdürürken, diğer yandan medeniyetimizin ruhunu diri tutan kültürel ve fikri altyapıyı güçlendirmeyi asli vazifemiz olarak görüyoruz" diye konuştu.