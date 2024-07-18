15 Temmuz Sempozyumu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı konuştu

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aziz milletimiz o gece, büyük bir irade sergileyerek, FETÖ'nün hain darbe girişimini başarıyla engellemiş ve geleceğine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz'da, Anadolu topraklarında düşman işgaline geçit vermeyen Çanakkale ruhu uyandı" dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda, İstanbul Üniversitesi tarafından 'Milletin Zaferi: İlkeye, Ülkeye, Aileye Aidiyet' paneli düzenlendi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, 15 Temmuz gazisi İbrahim Akbalık ve çok sayıda davetli katıldı. Program, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 15 Temmuz'da yaşananları aktaran kısa film gösterimi ile başladı.

"ÇANAKKALE RUHU UYANDI"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, darbeler dönemine son verildiğini belirterek, "15 Temmuz, ülkemizin ve milletimizin özgürlük ve bağımsızlık destanı yazdığı büyük bir milattır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, milletimizin kazandığı bu büyük zafer, darbeler dönemine son vererek, demokrasimizin gücünü kanıtlamıştır. Aziz milletimiz o gece, büyük bir irade sergileyerek, FETÖ'nün hain darbe girişimini başarıyla engellemiş ve geleceğine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz'da, Anadolu topraklarında düşman işgaline geçit vermeyen Çanakkale ruhu uyandı" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN YAKINLARI VE GAZİLERİMİZ BİZE MİLLETİMİZİN EMANETİDİR"

"Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye" diyerek çalışmaların odağına aileyi koyduklarını belirten Bakan Göktaş, "Aile değerleri, kültürümüzü şekillendiren asli mayadır. Bizi hayata bağlayan, öncelikle aile bağlarımızdır. 15 Temmuz'da vatandaşlarımızı canı pahasına devletine, milletine siper eden en büyük motivasyon, ailelerimizden gördüğümüz vatan sevgisidir. Çünkü vatan en büyük evimiz, millet en geniş ailemizdir. Biz de Bakanlık olarak, bu geniş ailenin, kadın-erkek, genç-yaşlı her üyesi için özel hizmet modelleri geliştiriyor, politikalar hayata geçiriyoruz. Etkili politikalarla aile kurumunu koruma ve güçlendirme konusunda önemli adımlar attığımıza inanıyoruz. Ailemizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize derin bir vefa duygusuyla destek oluyoruz. Pek çok alanda sağladığımız desteklerle 15 Temmuz kahramanlarımız dahil olmak üzere, şehitlerimizin aileleri ile gazilerimizin her zaman yanında oluyoruz. Biliyoruz ki, onlar için ne yapsak az. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bize milletimizin emanetidir" diye konuştu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNDEN BİRİNİ YAŞADIK"

İstanbul Valisi Davut Gül, halkın geçmişte olduğu gibi darbeye boyun eğmeyerek iradesine sahip çıktığını belirterek, "Karşımızda dünyanın en büyük istihbarat örgütlerinden birini yaşadık. Fethullahçıların genel prensibi şudur: inkar, iftira ve kumpas. Herhangi bir suçu işleyen, kabahati olan biri 'evet bunu yaptık' der. Ama bunu Fethullahçılar'da göremezsiniz. Etrafınızda baktığınızda da bunu göremezsiniz. Aslında her şey planlanmıştı. Planlanmayan Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, vatandaşlarımızın Menderes ile arkadaşlarında yaşadığı pişmanlığı yaşamamak için sokağa ineceklerini planlayamadılar. Onlar şöyle düşündüler: herhangi biri düdük çalacak, yöneticiler ülkeyi terk edecek ya da yakalanacak, vatandaşlar da tıpkı geçmiş darbelerde olduğu gibi darbecilerin emrine gireceğini düşündüler" dedi.

"EVRENSEL ÖZGÜRLÜK DEĞERLERİ SAVUNULDU"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "15 Temmuz gecesi Türk Milletinin demokrasiye olan bağlılığını ve demokrasi ruhunu tüm dünyaya haykırdığı bir gecedir. O gece aziz vatanımızı esaretten dökecek kahramanlar, sokaklara dökülerek tanklara göğüs gerdi. Bu kahramanlar sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil aynı zamanda demokrasi ve özgürlük değerlerinin de savunucularıydı. Bu özgürlük birilerinin tarif ettiği, sınırladığı, kendine göre tarif ettiği değil; evrensel özgürlük değerleriydi" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ SAVUNDUK"

15 Temmuz Gazisi İbrahim Akbalık, "15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine olan inancını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiği karanlıktan aydınlığa kavuştuğu önemli bir tarihtir. O gece hain darbe girişimine karşı milletimizin her bir ferdi kadın, erkek, genç, yaşlı demeden sokaklara dökülerek demokrasimize sahip çıkmıştır. Bizler o gece sadece bir darbe girişimini değil; aynı zamanda ülkemizin geleceğini de savunduk" ifadelerini kullandı.