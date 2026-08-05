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Fidan, Amman'da Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Fidan, Amman'da Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Fidan'ın ayrıca Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilmesi ve Cezayirli mevkidaşıyla görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amman'da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e geldi. Bakan fidan, başkent Amman'da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amman temasları kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilmesi ve Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Devlet Bakanı Ahmed Attaf ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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