Haberler

Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Suud ile telefonda görüştü

Güncelleme:
+75 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

Öcalan için yapılan villada yok yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan Arda Turan bombası

Süper Lig devinden Arda Turan bombası
Beşiktaş-Erzurumspor FK maçına damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
Beşiktaş'tan açıklama: Yeni transferin sözleşmesi donduruldu

Yeni transferin sözleşmesi donduruldu
Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi

2 aydır tutukluydu! Ünlü fenomenle ilgili yeni karar
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi

Barış Alper Yılmaz yine kriz çıkardı!
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber: Şehit ve yaralılar var