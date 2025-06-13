Bakan Fidan: 'İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma stratejisinden vazgeçmesi gerekiyor'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejilerinden vazgeçmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin olası senaryolar için gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

Bakan Fidan: "İsrail bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden vazgeçmeli"

"Ülkemizi ilgilendiren senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktayız"

"İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'de insanlık dramına yol açan, Lübnan'ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye'yi işgale yönelen ve bugün de İran'ı hedef alan İsrail'in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve diğer yetkililerimiz ile bir araya gelerek İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdik.

Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır" ifadelerine yer verdi.

"İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz"

Bakan Fidan, "Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz. Gazze'de insanlık dramına yol açan, Lübnan'ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye'yi işgale yönelen ve bugün de İran'ı hedef alan İsrail'in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir. Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Sayın Trump'ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir. Diplomasi, savaşın tek alternatifidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - Politika
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
İsrail saldırılarının ardından İranlılar sokağa çıktı: İntikam, intikam

İran'da İsrail protestoları büyüdü
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti

Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.