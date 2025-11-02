Bakan Fidan: 'Irak, Suriye, hatta İran'da da PKK faaliyetlerinin son bulması önemli bir husus'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sadece Türkiye'de değil, Irak ve Suriye'de de, hatta İran'da da PKK faaliyetlerinin son bulması, bölgenin istikrarı için, güvenliği için, dış güçlerin müdahalesini engellemek için oldukça önemli bir husus" dedi.

Irak'ta temaslarını sürdürüen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta görüştüğü Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, "Bağdat'la Ankara arasında çok yoğun bir iş birliği mesaisi var. Her konuda kurumlarımız yoğun bir şekilde iş birliği yapmakta, meseleleri çok profesyonel bir şekilde ele almakta ve çözüm odaklı çalışmaktalar. Malumunuz 2024 yılında Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi ziyarette imzaladığımız çok sayıda anlaşma vardı. Bu anlaşmaların takip edilmesi, hayata geçirilmesi fevkalade önemliydi. Arada kurduğumuz ortak çalışma komiteleriyle güvenlik dahil enerji, su, ticaret, gümrük, ulaştırma birçok konuda gerçekten yoğun çalışmalarımız var" dedi.

Zamanın ruhunun bölgede barışı, kalkınmayı, karşılıklı entegrasyonu, iş birliğini gerektirdiğine vurgu yapan Fidan, "Parçalanma, bölünme, birbirimize rakip olma, birbirimizin ayağına çelme takmayı değil. Geri kalan medeni dünyanın yaptığını, bizim bu bölgede yapmamızın önünde hiçbir engel yok. Bölgemiz gerekten olağanüstü kaynaklara sahip, gerek yeraltı, gerek yerüstü kaynaklar, coğrafyası, insanı, medeniyeti, kültürü, inancı, tarihi birikimi Bütün bunların hepsi aslında uygun stratejiler hayata geçirdiğimizde bölgeyi yeryüzü cennetine, bir refah, istikrar, dünyanın geri kalanına katkı yapan bir coğrafyaya dönüştürmemesi için bir sebep yok" diye konuştu.

"Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına, refahına yönelik katkımız, desteğimiz tamdır"

Irak'ın son yıllarda "çok acı" aşamalardan geçtiğini belirten Bakan Fidan, "Çok şükür bugün istikrar, barış ve huzur içerisinde daha da emin adımlar atan bir Irak görüyoruz. Türkiye olarak Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına, refahına yönelik katkımız desteğimiz tamdır. Bu noktada yapılan bütün çalışmaları destekliyoruz, elimizden ne gelirse katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde Irak'ın komşusu olan, Türkiye'nin de komşusu olan Suriye'de olan gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Irak ve Türkiye olarak beraber Suriye'ye diğer bölge ülkeleri ile beraber neler yapabiliriz, o konuda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölge ülkeleri olarak iş birliğini en üst düzeye çıkarmaları gerektiğini söyleyen Fidan, "Aramızdaki güveni çok muhkem ve sağlam bir hale getirip, kalkınma yolunda atmakta geciktiğimiz adımları bir an önce atıp, barış ve huzur içerisinde bölgede yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Biz tabii ki Irak'taki siyasi liderliğin başta Sayın Sudani olmak üzere diğer siyasi partilerin, Şii, Sunni, Kürt hepsinin bu vizyona destek vermelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Her zaman söylüyoruz, Cumhurbaşkanımız da altını çiziyor. Bölgemizdeki sorunları yine biz bölge ülkeleri olarak, bölge halkları olarak bir arya gelip kendimiz çözeceğiz. Dışarıdan kurtarıcı beklemeyeceğiz. Bizim gücümüz, kapasitemiz, vizyonumuz buna yeter. Bunu yaparsak dünyanın geri kalanına da daha az yük oluruz. Hatta kendimiz katma değer üretiriz. Karşımızda böyle bir vizyon paylaşan bir ortak hükümet olduğu için de ayrıca ben teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bugün atacağımız imzalar, Irak'taki su sistemlerinin kalıcı olarak ıslahının önünü açacaktır"

Su anlaşması imzalayacaklarına vurgu yapan Bakan Fidan, "Gerçekten bu anlaşma fevkalade önemli. İki ülke tarihinde ilk defa hayata girecek. Biliyorsunuz uzun yıllardır Türkiye ve Irak suyu daha verimli nasıl kullanabiliriz, neler yapabiliriz bunun arayışı içindelerdi. İki buçuk sene önce yaptığım bir ziyarette sayın başbakanla mutabık kaldığımız bir husus vardı. İki etaplı bir yol takip edecektik. Birincisi Türkiye-Irak arasındaki suyun kullanımına ilişkin nasıl daha iyi bir yöntem bulunabilir. İkincisi ise Irak'taki su altyapısının, sulama sistemlerinin ıslahına yönelik nasıl beraber çalışılabilirdi. Bu iki kulvarda da iki buçuk yıldır çok yoğun çalışmalar yapıldı" dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'e teşekkür eden Fidan, "Bu konuları hayata geçirmede büyük emeği oldu. Bugün atacağımız imzalar, inşallah Irak'taki su sistemlerinin kalıcı olarak ıslahının önünü açacaktır. Irak tarihinde yapılan en büyük altyapı yatırımı olacaktır. Bu aslında Irak hükümetinin vizyoner yaklaşımını halkın refahın iyiliğine olan iradesini, vizyonunu da ortaya koyacak bir çalışma. İnşallah bu hayata geçer geçmez biz su sorununun önemli bir ayağını da adım atmış olacağız. Bizden önceki nesillerin yaşadığı bir takım sorunları inşallah bizden sonraki nesiller yaşamayacaklar" diye konuştu.

"Gaz ve elektrik olmak üzere o konularda da önemli görüşmeler var"

Enerji konusunda da yoğun iş birlikleri olduğuna değinen Bakan Fidan, "Petrol boru hattının tekrar çalışmaya başlamış olması önemli bir gelişme. Türkiye ve Irak olarak enerji alanlarında başka neler yapabiliriz gaz ve elektrik olmak üzere o konularda da önemli görüşmeler var. İlgili bakanlıklarımız, kurumlarımız çalışıyorlar. Bu konuda biz de dışişleri bakanlıkları olarak gerekeni yapmak için adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yapan Fidan, "Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu istikamette gidiyor oluşu, sadece Türkiye için değil, bölgemiz için de iyi bir gelişme. PKK terör örgütünün kendisini fesih kararı almış olması hiç şüphesiz olumlu bir gelişme. Türkiye'deki silahlı faaliyetlerine son vermesi, bizim açımızdan fevkalade önemli bir karar. Fakat dileğimiz ve beklentimiz odur ki örgütün, Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da silahlı mücadelesine ve terör faaliyetlerine son vermesi, işgal ettiği yerlerden çekilmesi, aynı şekilde Suriye'de de işgal ettiği yerlerden çekilmesi fevkalade önemli. Irak'ta şu anda çok büyük alanları işgal etmekte. Burada tabii ki Irak makamlarıyla yakından çalışıyoruz. Irak makamlarına huzurlarınızda da bu konudaki iş birliklerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Hem Bağdat hem Erbil, bu konuda yakın bir iş birliği içerisinde bizimle. Ama dediğim gibi sadece Türkiye'de değil, ırak ve Suriye'de de, hatta İran'da da PKK faaliyetlerinin son bulması, bölgenin istikrarı için, güvenliği için, dış güçlerin müdahalesini engellemek için oldukça önemli bir husus" şeklinde konuştu.

"Kasımda yapılacak olan seçimlerin Irak halkına, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum"

Türkiye-Irak arasındaki ilişkilerin kadim ilişkiler olduğunu söyleyen Fidan, "İki ülke halkları yüzyıllardır beraber yan yana yaşamaktadırlar. Modern zamanlarda aramızdaki bu köklü tarihi bağları, daha iyi noktalara taşımak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın Irak halkına, Irak devletine, Irak hükümetine desteği tamdır, devletimizin tamdır. Bunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle 11 Kasım'da yapılacak olan seçimlerin Irak halkına, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Irak demokrasisinin olgunluğunu gösterecek bir seçim olacağına vurgu yapan Bakan Fidan, "İnşallah barış ve huzur içinde Irak halkı, kendi iradesini sandığa yansıtacaktır. Ben şimdiden seçimlerde yarışan bütün partilere başarılar diliyorum. Türkiye, Irak halkının iradesine saygı duymaktadır. Nasıl Sayın Sudani ile fevkalade verimli çalıştık, inşallah bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Ben şimdiden bu misafirperverlik için tekrar teşekkür ediyorum. Gün boyu hem sayın başbakanla hem sayın cumhurbaşkanıyla, Iraklı yetkililerle görüşmelerimiz olacak. Burada da daha stratejik konuları, bazen de daha taktik konuları detaylıca ele alma fırsatımız olacak. Yeri geldiğinde de kamuoyunu bildireceğiz" diye konuştu. - BAĞDAT