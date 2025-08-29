Bakan Fidan: Gazze'ye Havadan Yardım Kontrol Altında Olmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bütün uluslararası profesyonel yardım örgütleri, havadan yardım atılmasının ölüme sebep olduğunu ve kesinlikle yerini bulmadığını söylüyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettik, Cumhurbaşkanımız bu konuda bize yapılması konusunda onay verdi." dedi.

Fidan, TBMM Genel Kurulunun, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere yaptığı olağanüstü toplantısında söz aldı.

Genel Kurul'da gruplar adına gerçekleştirilen konuşmalarda, Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırılmasıyla ilgili "hükümetin bir isteksizlik ve gaflet içerisinde olduğunu" ima eden hususların yer aldığını aktaran Fidan, buna açıklık getirmek istediğini söyledi.

Fidan, en hassas ve en iyi alanlarının Filistinlilere yardım götürmek olduğunun altını çizerek, AFAD ve Türk Kızılay'ın bu konuda gece gündüz çalıştığını anlattı.

Bu konuda Mısır ile de işbirliği içerisinde olduklarını söyleyen Fidan, "Fakat Gazze'deki savaş koşullarının ortaya çıkardığı durumlar, içeriye yardım malzemesinin girmesini sağlamada bir numaralı konu." diye konuştu.

Gazze'ye havadan yardım ulaştırma konusuna ilişkin Fidan, "Bu konu bizim gündemimize geldi. Biz, Ürdün ile bu konuda koordinasyonda bulunduk. Havadan yardım atma meselesinin İsrail'in uluslararası baskı altında kendisine yönelik bir kozmetik faaliyet olduğunu bilmemize rağmen yine de yardım yardımdır, bir gram yardım olsa da yardımdır..." şeklinde konuştu.

Bakan Fidan, havadan yardım konusunda "Bütün uluslararası profesyonel yardım örgütleri, havadan yardım atılmasının ölüme sebep olduğunu ve kesinlikle yerini bulmadığını söylüyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettik. Cumhurbaşkanımız bu konuda bize, yapılması konusunda onay verdi." dedi.

Yardım bırakacak Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarının Ürdün hava sahasını kullanacağı için Ürdün'ün de bu konuda rızasının olması gerektiğine işaret eden Fidan, Ürdün ile bu konuyu konuştuklarını belirtti.

Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürdünlülerle birkaç defa 'biz buraya gelelim, ne uçak istiyorsanız vermeye hazırız.' dedik. Muhtemelen onlar İsrail ile bu meseleyi çözemediler. İsrail ile koordinasyonunu iyi yapmış ülkelere Ürdünlüler izin veriyorlar, alıyorlar, götürüyorlar. 'Başka neye ihtiyacınız var?' dedik, 'Bizim havadan kargo atan paraşüte ihtiyacımız var.' dediler. Silahlı Kuvvetler bunları hemen gönderdi. Uçaklarımız hazır. Hava sahasının açılmasıyla ilgili Ürdün bir koordinasyonda bize onay verdiği zaman hemen gidecek durumdayız, problem değil."

Fidan, havadan yardım atmanın "kozmetik bir operasyon olduğunun" tekrar altını çizerek, "Buna rağmen bir insana bir gram gıda gitse bile biz bunun için mutmain olacağımızdan 'buna da varız' dedik. Bu konuda kozmetik olarak faaliyet gösteren diğer ülkelerin koordinasyonu bizi içermiyor." değerlendirmesinde bulundu.