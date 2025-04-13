Bakan Fidan: "Filistin'de akan kanın durması için gayretlerimize son hızda devam edeceğiz. İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında Filistinlilerin sesi olmaya kararlıyız"

"Suriye'ye tehditlerin karşısındayız"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında yaptığı açıklamada, "An itibariyle muhatap olduğumuz bütün arkadaşlar şu konuda hem fikirler, İsrail üzerinde savaş dışında etki kullanacak tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Özellikle Biden döneminde başlayan politikalarla mevcut soykırımın devam etmesi Amerika'nın desteğiyle mümkün olmuştur. Sayın Trump iktidara gelirken yaptığı girişimle bir ateşkes sağlanmasına vesile olmuştur. Beklentimiz şu anda başkanlık ofisindeyken, kalıcı barışın sağlanmasına yönelik de adımlarının atılması" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde düzenlediği basın toplantısında forumun çıktıları, bölgesel diplomatik gündemler ve Türkiye'nin çok taraflı dış politika yaklaşımı hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu. Forumun bu yıl da yoğun diplomasi trafiğine ev sahipliği yaptığını belirten Fidan, "Dördüncüsünü düzenlediğimiz Antalya Diplomasi Forumu bu yıl da diplomasinin nabzını tutmuştur. Zengin ve çok katmanlı bir istişare platformu olarak hepinizin de katkılarıyla öne çıkmıştır" dedi.

Üç gün süren forumda 50 oturum düzenlendiğini, 155 ülkeden 6 binin üzerinde konuğun ağırlandığını ifade eden Bakan Fidan, bu kapsamda 21 devlet ve hükümet başkanı, 5 başkan yardımcısı, 64 bakan ve 61 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisinin katılım sağladığını söyledi. Fidan, "Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Afrika'dan Balkanlara krizlerin odağında yer alan pek çok aktörü aynı çatı altında buluşturmuş olduk" dedi.

Forum kapsamında Filistin konusuna özel önem verdiklerini belirten Dışişleri Bakanı Fidan, "Cuma gününü neredeyse bir tam günümüzün Filistin meselesine ayırdık. Bölgemizdeki acıları dindirmek için diplomasinin gücüne olan inancımızı yineledik" dedi. Fidan, Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış arayışlarında aktif rol üstlendiğinin altını çizerek, "Orta Doğu'da iki devletli çözüm vizyonunu ve Filistin halkına yönelik süregelen zulme karşı vicdani ve siyasi sorumluluklarımızı bir kez daha vurguladık" şeklinde konuştu.

Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye, Hırvatistan ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantı gerçekleştirdiğini, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Temas Grubu toplantısının genişletilmiş formatta yapıldığını da aktaran Fidan, Irak'la yüksek düzeyli güvenlik mekanizması toplantısının da bugün gerçekleştirileceğini bildirdi.

Trump'ın Türkiye'ye ziyareti gündemde, tarih net değil

Basın toplantısında eski ABD Başkanı Donald Trump ile olası görüşmeye ilişkin bir soru üzerine de açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuya dair planlamaların sürdüğünü ifade etti. Fidan, "Trump'ın Türkiye'ye ziyareti kapsamında şu an da kesinleşen bir husus yok. Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi Amerika'da mı olacak? Ne zaman olacak? Bunlar hala bakanlıklarımız arasında çalışması devam eden konular" dedi.

"Dünyanın neredeyse tamamına yakınının hemfikir olduğu bir konu ama durdurulamıyor"

Fidan, Gazze'deki krize ilişkin olarak uluslararası meşruiyet sorunu vurgusu yaparak, şu ifadelere yer verdi: "Bütün görüşmelerde herkesin açıkçası İsrail'in bu yaptığı soykırıma değişen derecelerde bir itirazı var. Kimisi açıktan söyleyebiliyor, kimisi kapalı kapılar ardında söyleyebiliyor, kimisi Birleşmiş Milletler'de yapılan geçen seneki oylamada olduğu gibi 156 devlet el kaldırarak söylüyor ama sonuçta büyük bir itiraz var. Şimdi temel sorun şu, dünyanın neredeyse tamamına yakınının hemfikir olduğu bir konu ama durdurulamıyor."

ABD'nin İsrail üzerindeki etkisine dikkat çeken Fidan şöyle devam etti: "An itibariyle muhatap olduğumuz bütün arkadaşlar şu konuda hem fikirler; İsrail üzerinde, savaş dışında etki kullanacak tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Özellikle Biden döneminde başlayan politikalarla mevcut soykırımın devam etmesi Amerika'nın desteğiyle mümkün olmuştur. Sayın Trump iktidara gelirken yaptığı girişimle bir ateşkes sağlanmasına vesile olmuştur. Beklentimiz şu anda başkanlık ofisindeyken kalıcı barışın sağlanmasına yönelik de adımlarının atılması. Amerika'daki yeni yönetimin bu konuda daha fazla bilgilendirilmesi, devam eden bu savaşın risklerinin daha fazla anlatılması gerekiyor."

Suriye mesajı: "Çatışmasızlık için teknik görüşmeler yürütülüyor"

Bakan Fidan, Suriye'deki güvenlik denklemine ilişkin de kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Türkiye'nin istikrar ve güvenlik arayışında olduğunu kaydeden Fidan, "Bizim Suriye'deki bir numaralı önceliğimiz istikrar ve güvenliğin teminidir. Bu noktada gerek Suriye'nin içindeki aktörlerin gerek Suriye'nin dışındaki aktörlerin ihtimamı, özelliğini göstermesi gerekiyor. Her türlü provokasyondan kaçınmalıyız. Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ihtiyacına yaptığı katkının boyutları bellidir. İsrail'in uzun zamandır Suriye içinde yaptığı operasyonların aslında çok fazla istikrara değil, istikrarsızlığa hizmet ettiği de ortada. Bununla birlikte Suriye'de tarafların İsrailli olsun, Amerikalı olsun, Türkiye, Rusya hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemesi için teknik düzeyde, askeri düzeyde özellikle hava, çatışmasızlık kurallarının belirlenmesi gerekmekte. Bu çerçevede Bir kazaya meydan vermemesi için yürüyen görüşmeler var" açıklamalarına yer verdi.

Fidan ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirme niyeti olduğunu ve bu konuda uygun şartlar ve tarihler üzerinde çalışıldığını da ifade etti.

Afrika'daki ulus-devletlerin bağımsızlık ve egemenlik mücadelelerine Türkiye'nin her zaman destek verdiğini belirten Fidan, Türkiye'nin Afrika politikalarının uzun yıllara dayanan birikimle sürdürüldüğünü vurguladı. Avrupa Güvenlik Mimarisi bağlamında da Türkiye'nin aktif bir aktör olduğunu belirten Fidan, Avrupa Birliği ile yürütülen teknik konuların ötesinde stratejik boyutta yeni bir vizyon ihtiyacına dikkat çekti.